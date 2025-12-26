Ukrajinský prezident Zelenskyj by sa mal v blízkej budúcnosti stretnúť s Donaldom Trumpom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že sa čoskoro stretne so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom v rámci úsilia o ukončenie ruskej invázie na Ukrajine.
Viaceré médiá uviedli, že k stretnutiu oboch prezidentov by malo dôjsť už tento víkend v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride. „Dohodli sme sa na stretnutí na najvyššej úrovni – s prezidentom Trumpom v blízkej budúcnosti. Veľa sa dá rozhodnúť ešte pred Novým rokom,“ napísal na sociálnych sieťach Zelenskyj.
Moskva posudzuje
Zelenského vyhlásenie prišlo po tom, čo ostatné kolo rokovaní medzi americkými a ukrajinskými tímami prinieslo 20-bodový plán na ukončenie vojny, ktorý v súčasnosti posudzuje Moskva.
Najnovší plán by zmrazil frontovú líniu a odstránil by požiadavku, aby sa Kyjev oficiálne vzdal svojej snahy o vstup do NATO, povedal v stredu na brífingu Zelenskyj .
Ukrajinský líder však tiež naznačil, že plán otvára cestu k prípadnému stiahnutiu ukrajinských vojsk z Doneckej oblasti a vytvoreniu demilitarizovanej zóny, čo sú požiadavky ktoré sa Kyjev predtým zdráhal akceptovať.
Kremeľ nekomentuje
Kremeľ v piatok oznámil, že poradca ruského prezidenta Vladimira Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov telefonicky hovoril s nemenovanými americkými predstaviteľmi, aby prediskutovali predchádzajúce rokovania.
Bližšie informácie Ušakov neposkytol, ani neuviedol, aký je jeho postoj k najnovšiemu plánu, ktorý Zelenskyj zverejnil začiatkom tohto týždňa.
Moskva zatiaľ neprejavuje veľkú ochotu upustiť od svojich tvrdých územných požiadaviek, aby sa Ukrajina úplne stiahla z Donbasu a vzdala sa svojich ambícií v NATO. Kremľu sa nepozdáva ani prípadná prítomnosť medzinárodných mierových síl na ukrajinskom území.