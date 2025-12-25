Trump na Štedrý deň posielal pozdravy, ale na demokratov zaútočil a označil ich za „radikálnu ľavicovú spodinu“

Americký prezident Donald Trump využil Štedrý deň ako príležitosť na ostrú kritiku opozičných demokratov, ktorých označil za „radikálnu ľavicovú spodinu“, zatiaľ čo posielal vianočné pozdravy.
Vyzdvihol úspechy svojej administratívy
Zo svojej rezidencie Mar-a-Lago na Floride počas dňa Trump šíril vianočnú náladu a poslal pozdravy americkým vojakom po celom svete.
Nové dokumenty o Epsteinovi obsahujú viaceré zmienky o Trumpovi
Voči demokratom však neprejavoval rovnakú dobrosrdečnosť. Na svojej platforme Truth Social napísal: „Veselé Vianoce všetkým, vrátane radikálnej ľavicovej spodiny, ktorá robí všetko pre to, aby zničila našu krajinu, no nedarí sa jej.“
Trump vyzdvihol úspechy svojej administratívy, vrátane rekordného akciového trhu, nízkej kriminality, nulovej inflácie a rastu HDP o 4,3 percenta, čo je viac, než sa očakávalo.
Kritika opozície a pozdravy vojakom
Kritizoval pritom opozíciu, ktorá ho obviňuje z nedostatočného riešenia životných nákladov, a to len deň po tom, čo ministerstvo obchodu oznámilo najvyšší rast HDP za ostatné dva roky.
Zároveň však správa ukázala, že index cien domácich nákupov vzrástol o 3,4 percenta, čo je výrazne viac ako dve percentá v predchádzajúcom štvrťroku.
Demokrati v týždni pred Vianocami kritizovali ministerstvo spravodlivosti za pomalé zverejňovanie a silné cenzurovanie tisícok dokumentov z vyšetrovania odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktorý bol kedysi Trumpovým priateľom.
Trump zároveň poslal pozdravy vojakom, vrátane tých, ktorí sú súčasťou veľkej americkej námornej operácie v karibských vodách, kde Washington vyvíja tlak na venezuelského lídra Nicolása Madura, aby odišiel z funkcie.