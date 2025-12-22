Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine opäť bez prelomového výsledku

Zástupcovia Spojených štátov a Ukrajiny v nedeľu označili rokovania v Miami za „produktívne a konštruktívne“, no nepriniesli žiadny zjavný prelom v snahe ukončiť vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom. Poprední predstavitelia Ukrajiny, Ruska a európskych spojencov Kyjeva sa počas niekoľkých dní stretli na sérii samostatných rokovaní na Floride, ktoré zorganizoval Steve Witkoff – špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Stretnutia sú súčasťou intenzívnej diplomatickej aktivity po tom, čo Washington minulý mesiac predstavil 28-bodový návrh, ktorý bol však vnímaný ako odzrkadlenie požiadaviek Kremľa. Návrh bol následne prepracovaný za účasti Ukrajiny a Európy, no jeho obsah nebol zverejnený. „Počas ostatných troch dní na Floride ukrajinská delegácia viedla sériu produktívnych a konštruktívnych stretnutí s americkými a európskymi partnermi,“ uviedli Witkoff a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov na sociálnej sieti X.
Zelenskyj reagoval na Orbána. Jeden človek myslí len na seba a dva národy preto trpia
Zamerali sa na štyri kľúčové dokumenty, a to „20-bodový plán“, „Rámec multilaterálnych bezpečnostných záruk“, „Rámec bezpečnostných záruk USA pre Ukrajinu“ a „Plán ekonomiky a prosperity“. Diskutovali najmä o časových harmonogramoch a postupnosti ďalších krokov. Do diskusií sa zapojili aj národní bezpečnostní poradcovia európskych spojencov Kyjeva, aby zosúladili spoločný strategický prístup medzi Ukrajinou, USA a Európou.
Ruský vyslanec Kirill Dmitrijev sa tiež zúčastnil na stretnutiach s americkou delegáciou, vrátane Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera. Witkoff označil rokovania s Dmitrijevom za „produktívne a konštruktívne“. Kremeľ však predtým označil nedávne zmeny v pláne za neakceptovateľné. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova by Dmitrijev mal Moskve neskôr oznámiť, čo vypracovali Američania a Európania. Moskva, ktorá v roku 2022 napadla Ukrajinu, považuje Európu za podporovateľa vojny a tvrdí, že jej účasť rokovania len sťažuje.
Portugalsko nevylučuje nasadenie vojsk na Ukrajinu po uzavretí mierovej dohody
Vojna medzitým naďalej pokračuje, pričom ruské sily v ostatných mesiacoch postupujú na východnom fronte. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil rokovania za „konštruktívne“ a „rýchlo sa posúvajúce“, no zdôraznil, že veľa závisí od toho, či Rusko naozaj chce vojnu ukončiť. Ocenil tiež historický záväzok Európy poskytnúť Ukrajine 90 miliárd eur na nasledujúce dva roky.