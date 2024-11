Prezident Pellegrini navštívil v Paríži chrám La Madeleine, vystúpi aj na zasadnutí Rady OECD (video+foto)

aktualizované 7. novembra 20:24

Prezident Peter Pellegrini vycestoval do Paríža. Počas svojej pracovnej cesty sa zúčastní na rokovaní s výkonným riaditeľom Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatihom Birolom.

Slovenskú hlavu štátu čaká aj zasadnutie Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), kde aj vystúpi s prejavom. OECD bude prezentovať výsledky štúdií zamerané na Slovensko.

Návšteva chrámu La Madeleine

V rámci svojej cesty navštívil v Paríži chrám La Madeleine a kaplnku Cyrila a Metoda s výkladom o Slovenskej katolíckej misii. Podotkol, že sú to už desaťročia, čo v Paríži v chráme La Madeleine funguje Slovenská katolícka misia.

V kaplnke pod chrámom sa každú druhú nedeľu slúži omša v slovenskom jazyku a niekedy sa tu stretne aj viac ako sto Slovákov, ktorí žijú a pracujú v Paríži a v okolí. Pellegrini to oceňuje a vníma to ako súčasť starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. Pellegrini je súčasne prvou hlavou štátu, ktorá navštívila misiu v Paríži.

„Slovensko je zo svojej podstaty a histórie kresťanský národ, a tak, ako sa štátna moc stará o Slovákov žijúcich v zahraničí, o naše menšiny a komunity po tej technickej stránke, napríklad v oblasti vzdelávania, tak sa katolícka cirkev na Slovensku stará o Slovákov po duchovnej stránke. Som vďačný, že tu máme mons. Imricha Tótha, ktorý tu žije viac ako 20 rokov a je dokonca tvárou nielen Slovákov v tejto kaplnke, ale je jedným z troch dôstojných pánov, ktorí slúžia omše v tomto svätom stánku,“ vyzdvihol Pellegrini s tým, že ide o veľmi významný chrám, ktorý patrí k trom najznámejším v Paríži.

„Slúži omše aj pre Francúzov a popritom sa stará aj o Slovákov. Je to veľké ocenenie ďalšieho nášho významného Slováka, o ktorom doma možno ani toľko nevieme.“

Sprevádzaný Druckerom a Kažimírom

Prezidenta čaká v Paríži v piatok 8. novembra aj ďalší program. Pellegrini bude rokovať s predstaviteľmi IEA a následne s predstaviteľmi OECD a so svojím príhovorom vystúpi aj pred Radou OECD.

V Paríži prezidenta sprevádza aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.

„Cesta je totiž zameraná najmä na vzdelávanie, umelú inteligenciu a zároveň chceme hovoriť aj o príprave jedného obrovského a dôležitého podujatia, ktoré Slovensko chce s OECD na Slovensko zorganizovať, a to Svetové vzdelávacie fórum,“ priblížil Pellegrini a dodal, že Slovensko by mohlo byť na jeseň budúceho roku miestom, kde sa zídu špičky z celého sveta a budú hovoriť o vzdelávaní, o umelej inteligencii a dopadoch moderných technológií na vzdelávanie.

„Zajtra očakávam, že si vypočujeme aj konkrétne odporúčania OECD vo vzťahu k Slovensku a vzdelávaniu, aby sme konečne prelomili negatívny trend, kedy v rebríčkoch PISA neustále dosahujeme zlé výsledky a nedokážeme prekročiť ani priemer najvyspelejších krajín sveta,“ doplnil prezident.

Green Deal a atómová energia

Prezident chce súčasne na pôde OECD jasne deklarovať, že ak sa chce hovoriť o e-mobilite, efektívnom využívaní elektrickej energie a obnoviteľných zdrojoch, tak je presvedčený, že Green Deal a prechod na elektrickú energiu a odchod od fosílnych palív nebude možný bez atómovej elektriny a elektrární. Informovať bude v tejto súvislosti o plánoch postaviť ďalšie bloky jadrovej elektrárne.

„Na rovinu si treba priznať, že bez atómovej energie jednoducho žiaden Green Deal a prechod na čistú elektrinu nebude možný,“ zdôraznil prezident. Súčasne dúfa, že IEA Slovensko podporí v projektoch týkajúcich sa jadra. Predstaviteľov IEA chce informovať o pilotnom projekte, ktorý sa chystá na Slovensku.

„Slovensko by sa malo zamerať na výskumný projekt, ktorý sa už začína kreovať, a to je schopnosť využiť viacnásobne jadrový odpad, ktorého za tých desaťročí máme naozaj naakumulovaného na dočasných úložiskách naozaj veľké množstvo,“ priblížil Pellegrini s tým, že v tomto odpade stále existuje ešte obrovské množstvo energie, ktoré však nie sme po prvotnom použití v jadrových reaktoroch schopní ďalej čerpať.

Ak by Slovensko bolo v tomto projekte úspešné, mohlo by byť podľa prezidenta svetovou špičkou. „Mohli by sme tak dosiahnuť stav, kedy by nám jadrový odpad predstavoval obrovský zdroj energie na desaťročia dopredu. Zároveň, ak by sme túto technológiu dokázali vyvinúť na Slovensku a používať, tak by to bol aj obrovský prínos pre našu ekonomiku,“ uzavrel Pellegrini.