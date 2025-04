Červenka si manželstvo vraj rozbil sám. Údajne si začal románik so slovenskou političkou - VIDEO, FOTO

Nedávno vyšli na svetlo sveta informácie, že sa českému hokejistovi Romanovi Červenkovi a jeho manželke Veronike údajne rozpadlo manželstvo.

Majú syna Denisa, ktorý sa narodil v roku 2012. V lete 2015 mali tajnú svadbu, od roku 2016 sa rodina usadila vo Švajčiarsku.

Pred sezónou prestúpil Červenka do Pardubíc, no to rodine zrejme neprospelo a s manželkou už vraj spolu nie sú. Verejným tajomstvom je vraj aj to, že exmodelka má aktuálne za priateľa bohatého švajčiarskeho podnikateľa, údajne miliardára.

Chceli spolu ostať kvôli dieťaťu

Sám však neostal ani samotný Červenka. Práve on si podľa webu blesk.cz môže za rozpadnutý vzťah, keďže mal románik s inou ženou, a to s bývalou slovenskou tenistkou a súčasnou političkou Romanou Tabák.

„Neviem, či má Verča pomer. Ale Červenka si ho rozhodne začal,“ povedal médiu zdroj oboznámený so situáciou. „So svojou manželkou sa snažili vydržať kvôli dieťaťu, ale nepodarilo sa. Navyše, on sa vrátil do Česka a ona sa už nikdy vrátiť nechcela.“

Český hokejista Roman Červenka vystrelil puk do nórskej bránky počas zápasu základnej A-skupiny na MS v hokeji 2024. Praha (O2 Arena), 10. máj 2024. Foto: SITA/AP.

Tridsaťtriročná Tabák nedávno skončila svoje pôsobenie na ministerstve cestovného ruchu a športu po tom, čo rezort prebral Rudolf Huliak. Ten spochybnil jej prácu. Na videu na sociálnych sieťach prezradil, že za 40 odpracovaných hodín v mesiaci brala 1 600 eur mesačne a ukončil jej tak zmluvu.