Česko zasiahlo zemetrasenie, na rovnakom mieste sa triasla zem aj v minulom roku

Česko vo štvrtok krátko po pol ôsmej večer zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 3,2. Ako ďalej informuje portál iDNES.cz, otrasy bolo cítiť pri Miroticiach na Písecku a meste Blatná na Strakonicku, kde sa aj v uplynulom roku vyskytla silnejšia seizmická aktivita. „Škody zatiaľ hlásené nebolo,“ dodáva spomínaný web.

🔔#Earthquake (#zemětřesení) M3.2 occurred 16 km NW of #Písek (Czech Republic) 10 min ago (local time 19:32:49).

