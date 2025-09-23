Predajňová odmieta špekulácie o zastavení rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, obnovu idú robiť systematicky a logicky – VIDEO

Kto hovorí, že rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka je v poriadku, buď nemá presné informácie, alebo zavádza. Na tlačovej besede to skonštatovala riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM)Andrea Predajňová. Pripomenula, že hrad vyhorel v marci v roku 2012 a jeho rekonštrukcia nie je ani po 13 rokoch od požiaru dokončená.
Riaditeľka SNM sa vyjadrila k medializovaným informáciám týkajúcim sa spoločnosti MBM-GROUP, ktorá práce na hrade vykonávala. Ako uviedla, SNM uzavrelo zmluvu s touto spoločnosťou v auguste 2022. Podľa zmluvy mala spoločnosť do tohtoročného augusta zrekonštruovať dolný aj stredný hrad, a tiež priestory podhradia.
Odstúpenie od zmluvy
Spoločnosť podľa jej slov vykonala približne 80 percent prác. SNM ale v septembri 2025 od zmluvy odstúpilo. „SNM odstúpilo od tejto zmluvy, pretože máme za to, že zo strany zhotoviteľa došlo k jej porušeniu,“ uviedla Predajňová.
Agentúra SITA sa pred niekoľkými dňami na spoločnosť obrátila s otázkami o odstúpení SNM od zmluvy. „Prepáčte, nemôžme poskytovať žiadne bližšie informácie, nakoľko sme viazaní mlčanlivosťou,“ odpísala vtedy predsedníčka predstavenstva spoločnosti Alena Nováková.
Šéfka SNM špekulácie odmieta
Riaditeľka SNM na tlačovej besede tiež uviedla, že sú vo fáze, keď im spoločnosť bude odovzdávať stavbu, a teda budú môcť zistiť, aké práce vykonali a v akej kvalite. „Odmietam špekulácie o zastavení rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka,“ prízvukovala šéfka SNM.
Veci podľa nej robia súbežne a idú ich robiť tak, ako sa to malo robiť od začiatku, teda systematicky a logicky. Obnova hradu si zatiaľ vyžiadala 25 miliónov eur, vláda na ňu v minulosti vyčlenila 35 miliónov eur. Už niekoľko mesiacov proces rekonštrukcie skúma aj Najvyšší kontrolný úrad. Padli i trestné oznámenia, Predajňová nevylúčila, že pribudnú aj ďalšie.
Kľúčové faktory
Ako ďalej uviedla, najskôr preskúmali, prečo hrad dosiaľ nie je zrekonštruovaný a prístupný pre verejnosť. „Z môjho pohľadu sa pod to podpísali dva, respektíve tri kľúčové faktory,“ uviedla. Ako prvý uviedla, že ak by sa rekonštruovalo len to, čo poškodil požiar, hrad mohol byť otvorený po troch, prípadne piatich rokoch. V tomto smere šéfka SNM poukázala na to, že požiarom bol najväčšmi zasiahnutý horný hrad, a tiež strechy.
V roku 2015 ale prišiel zámer využiť požiar a Krásnu Hôrku komplexne obnoviť. Vtedy rezort kultúry vyhlásil medzinárodnú architektonickú súťaž na obnovu hradu i jeho okolia, ktorú vyhral uznávaný architekt Peter Kucharovič, s ktorým SNM v roku 2016 uzatvorilo zmluvu. Podľa nej mal vypracovať projektovú dokumentáciu pre hrad, ktorá mala byť hotová v roku 2018.
„Tu dochádza k jednému bodu zlomu. SNM v októbri 2017 odstúpilo od zmluvy s inžinierom Kucharovičom a ešte pred tým, v auguste 2017, zakladá vlastné projekčné oddelenie,“ vysvetľuje Predajňová.
Projekčné oddelenie SNM sa rozpadlo
Múzeum v dôsledku toho zmenilo svoju zakladateľskú listinu, no súčasná riaditeľka poukázala, že to bola novinka, s akou SNM dovtedy skúsenosť nemalo. Členovia nového projekčného tímu podľa jej slov nedisponovali skúsenosťami s obnovou národných kultúrnych pamiatok, niektorí neboli autorizovaní a ich odborným garantom bola Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Výsledok bol podľa Predajňovej taký, že kým Kucharovič by za dva roky vypracoval projektovú dokumentáciu za sumu temer 1,2 milióna eur, prevádzka projekčného oddelenia si dosiaľ vyžiadala bezmála 2,7 milióna eur a práce nie sú ukončené. „Ľudsky ma veľmi mrzí, čo sa stalo pánovi Kucharovičovi,“ podotkla Predajňová, zdôraznila ale, že ho vôbec nepozná.
Projekčné oddelenie SNM sa minulý rok rozpadlo. „Keď vám nemá kto kresliť, projektovať, tak sa nemá ako ďalej obnovovať Krásna Hôrka,“ skonštatovala riaditeľka SNM.
Obnova hradu prešla na zamestnancov Múzea Betliar
Ďalším kľúčovým bodom pri obnove Krásnej Hôrky bolo podľa nej to, že v roku 2016 prešiel manažment obnovy hradu na zamestnancov Múzea Betliar. Vtedajší riaditeľ SNM Branislav Panis odovzdal v roku 2016 plnú moc vo veci obnovy Krásnej Hôrky riaditeľovi Múzea Betliar. Následne prešlo na jeho zástupkyňu, a tiež na Predajňovú, ktorá určitý čas pôsobila ako zastupujúca riaditeľka na Betliari.
Vo februári tohto roka sa plnej moci sama vzdala. Poukázala aj na zamestnankyňu Múzea Betliar, ktorá mala podľa Predajňovej de facto desať rokov v rukách obnovu hradu. „Takáto je realita, toto som zdedila a zistila,“ uviedla šéfka SNM.
Vybudujú nový projekčný tím
Ďalší postup bude podľa Predajňovej taký, že vybudujú nový projekčný tím, kde prichádzajú ľudia, ktorí majú s obnovou pamiatok skúsenosti. Bez nich sa oprava hradu nedá realizovať. Ďalšia vec, ktorú akútne potrebujú vyriešiť, sú desať rokov neskolaudované strechy dolného a stredného hradu.
Strechy boli pritom urobené ešte v roku 2015, no ako Predajňová uviedla, v decembri daného roka sa zistilo, že problematická je statika krovov. Poniektoré sú v havarijnom stave. Spomenula aj posunutie hrebenáčov na strechách dolného hradu, ktoré tento rok v júli spôsobila silná búrka.
„Pokiaľ nemáte skolaudované strechy, nemáte hotové nič,“ prízvukovala riaditeľka SNM. Dodala, že z tohto dôvodu uzatvorila zmluvu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá im pripraví komplexný nový sanačný projekt. Vypracovaná bude nová projektová dokumentácia na opravu krovov, univerzita zároveň bude vykonávať aj autorský dozor počas opráv.
Musia riešiť aj logistiku
Dodala, že od požiaru sa neposudzoval technický stav bášt veže. I toto teda vykoná Slovenská technická univerzita. Okrem krovov a striech sa budú venovať aj hornému hradu, kde sa podľa Predajňovej za 13 rokov nevykonali žiadne rekonštrukčné práce. Projektová dokumentácia k nemu bola vypracovaná na jar tohto roka, v súčasnosti ju posudzujú a aktualizujú.
V prípade horného hradu musia riešiť aj logistiku, keďže pri rekonštrukcii horného hradu budú musieť prechádzať aj cez už opravené časti dolného a stredného hradu, pričom hrozí ich poškodenie, čo povedie k ďalším nákladom. Zároveň z neho potrebujú vypratať sutinu. „Celá rekonštrukcia poukazuje na to, že obnova sa robila nelogicky a nesystémovo. Robila sa zdola nahor, a nie zhora nadol, ako sa to malo robiť,“ podotkla Predajňová.