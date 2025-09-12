Šimkovičovej ministerstvo podáva na Drličku trestné oznámenie, audit v SND poukázal na vážne pochybenia – VIDEO

Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle (SND) poukázal na vážne pochybenia bývalého vedenia, identifikoval 15 nedostatkov. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Zdôraznila tiež, že zo zistených pätnástich nedostatkov boli štyri s vysokou závažnosťou.
„Tie sa týkali najmä nehospodárneho, neefektívneho a neúčinného nakladania s verejnými prostriedkami a nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami,“ ozrejmila Demková.
Dodala tiež, že audit sledoval obdobie, keď SND viedol aj Matej Drlička. Ten bol z pozície riaditeľa SND odvolaný 6. augusta 2024. Divadlo v súčasnosti vedie Zuzana Ťapáková. Funkciu štatutárky zastáva od konca minuloročného augusta.
Nevykonávanie základnej finančnej kontroly
„Prvým závažným pochybením zo strany bývalého vedenia SND bolo nevykonávanie základnej finančnej kontroly zákonom stanoveným spôsobom, resp. ju vykonávalo len formálne,“ informuje Demková o zisteniach auditu.
Doplnila, že ďalším závažným pochybením bolo nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. K tomu došlo uzatvorením nájomnej zmluvy na priestory v Lamači, v ktorých mali sídliť Umelecké dielne SND. Mesačný nájom bol vo výške 18-tisíc eur, potrebná bola aj zábezpeka v sume 54-tisíc eur.
Demková pripomenula, že predošlé vedenie SND priestory obhajovalo ako vhodné riešenie, no audit podľa jej slov konštatuje, že nebolo možné využívať ich na deklarovaný účel. To malo za následok ďalšie neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi.
„Výsledkom bolo, že zamestnanci poberali mzdy, ale niekoľko mesiacov nemali kde vykonávať svoju prácu. Dokopy sa prenajímateľovi – spoločnosti OC Karpatia, z verejných zdrojov vyplatilo viac než 263-tisíc eur,“ uviedla Demková.
Nevýhodná a nehospodárna zmluva
Ako ozrejmila, pre uvedené dôvody považuje Ministerstvo kultúry (MK) SR predmetnú nájomnú zmluvu za nevýhodnú a nehospodárnu. Celý proces hodnotí ministerstvo ako plytvanie verejnými financiami, zároveň tieto zistenia považuje za vážne zlyhanie bývalého vedenia SND. To podľa MK SR nehospodárne narábalo s verejnými financiami a poškodilo dobré meno inštitúcie.
„Po odvolaní z funkcie generálneho riaditeľa SND bol Matej Drlička bývalou riaditeľkou ľudských zdrojov ponechaný na tzv. prekážkach na strane zamestnávateľa, pričom mu bola naďalej vyplácaná plná mzda. Namiesto toho, aby sa okamžite pristúpilo k ukončeniu pracovného pomeru, proces bol neopodstatnene naťahovaný. Ponuka inej práce bola Matejovi Drličkovi predložená až s výrazným časovým odstupom novým vedením SND, čo viedlo k tomu, že pán Drlička bez reálne odpracovaného dňa získal vyše 13-tisíc eur z verejných zdrojov (celková cena práce bola viac ako 26 000 eur),“ uvádza ďalej Demková.
Vystupovanie na aktivistických podujatiach
Podotkla tiež, že v tomto čase, keď poberal plat z organizácie patriacej pod MK SR, exriaditeľ SND aktívne vystupoval „na verejných pódiách a podujatiach aktivistických zoskupení„, kde sa veľmi kriticky vyjadroval voči súčasnému vedeniu ministerstva.
„Peniaze od inštitúcie, ktorej meno verejne pošliapaval, mu však zjavne neprekážali,“ poznamenala Demková s tým, že audit označil tento postup za nehospodárne a neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami.
Vyplácanie miezd zamestnancom Opery SND
Tretie závažné porušenie malo podobu nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, a to vyplácaním miezd a odmien zamestnancom Opery SND. Peniaze im podľa záverov auditu boli vyplácané pri neplnení stanovených mesačných frekvencií. Audit zároveň poukázal na uzatváranie umeleckých zmlúv s internými zamestnancami v rozpore s vnútornými predpismi povinnej osoby.
„Ďalej boli zistené nedostatky v interných radiacich aktoch, nerealizovanie rozpisu rozpočtu príjmov a výdavkov na činnosti jednotlivých umeleckých a organizačných zložiek, realizovanie úpravy rozpočtu v kompetencii štatutárneho orgánu povinnej osoby bez súhlasu štatutárneho orgánu a realizovanie úpravy rozpočtu na energie bez súhlasu zriaďovateľa, nezatriedenie resp. nesprávne zatriedenie výdavkov na položky/podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nezabezpečenie preukázateľnosti, zrozumiteľnosti a náležitostí účtovných záznamov, ako aj nesprávne zverejňovanie, resp. oneskorené zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach a faktúrach na webovom sídle SND, a zverejňovanie nesprávnych údajov povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (CRZ),“ vymenúva Demková.
Nezabezpečenie dostatočnej úrovne finančného riadenia
Z overovania úrovne splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených predošlým vnútorným auditom a splnenia opatrení na odstránenie príčin ich vzniku vyplynulo, že nebolo splnené jedno opatrenie a čiastočne splnených bolo šesť opatrení. Sedem opatrení bolo splnených a jedno opatrenie stratilo opodstatnenie.
„Z nedostatkov zistených vnútorným auditom vyplýva štvrté závažné zistenie, a to nezabezpečenie dostatočnej úrovne finančného riadenia,“ uzavrela Demková.
K výsledkom sa vyjadrila aj Šimkovičová
K výsledkom auditu v SND sa vo videu na sociálnej sieti vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Podľa jej slov ukázal ako vážne pochybenia, tak aj pokrytectvo Drličku. Pripomenula, ako sa po jeho odvolaní ozývali hlasy o tom, že bol najlepším manažérom a po jeho odchode divadlo nebude dobre fungovať.
„Od začiatku sme hovorili, že divadlo bude fungovať aj po jeho odchode a dokonca ešte lepšie. Urobí sa tam poriadok a hospodárenie bude konečne transparentné,“ uviedla. Následne menovala pochybenia, ktoré ministerstvo uviedlo aj v tlačovej správe.
V súvislosti s prenájmom priestorov pre Umelecké dielne SND ministerka skonštatovala, že „takto hospodáril Matej Drlička a my v tomto prípade na neho za to podávame trestné oznámenie„.
„Výzva pre Martinu Šimkovičovú“
Drlička na video ministerky zareagoval tiež videom na sociálnej sieti. Video je pomenované „Výzva pre Martinu Šimkovičovú“ a natočil ho pred Slovenskou národnou galériou, kde vo štvrtok prebiehal protest proti výstave Bang! Bang?!
„Je naozaj neuveriteľné, ako hlboko ste dokázali zakopať slovenskú národnú kultúru, keď umelci sami nesúhlasia s tým, aby boli vystavovaní v Slovenskej národnej galérii, pokiaľ tam vládne váš manažment,“ adresoval ministerke. Následne sa už konkrétne venoval videu ministerky kultúry.
Ministerku vyzval na verejnú debatu
Šimkovičovú vyzval na verejnú debatu na túto tému. Poprosil ju, aby si pripravila dôkazy a argumenty. „A stretnime sa, vy a ja v médiu, ktoré si vyberiete,“ odkázal ministerke, podotkol ale, že má na mysli relevantné médium, ideálne nejakú televíziu. „A nemám tým na mysli televíziu Slovan, samozrejme,“ zdôraznil (Šimkovičová v minulosti pôsobila v tejto internetovej televízii – pozn. SITA).
Tam sa podľa neho môžu pobaviť o jeho hospodárení s verejnými financiami, naznačil, že jej možno poskytne informácie o tom, ako hospodári jej nominantka Ťapáková.
„Po zhliadnutí toho videa som dospel k presvedčeniu, že vy alebo vôbec nerozumiete tomu čo hovoríte, alebo tomu rozumiete, ale v tom prípade klamete. A to je ešte horšie,“ obrátil sa na Šimkovičovú. Poprosil ju, aby prijala jeho výzvu, vybrala televíziu a prišla mu vysvetliť, ako zle manažoval SND. „Teším sa na toto stretnutie,“ uzavrel.