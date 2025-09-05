Slovenské literárne centrum odmieta tvrdenia o porušení zákona, postup pri Sibylovej výpovedi bol v súlade so Zákonníkom práce

Slovenské literárne centrum (SLC) odmieta akékoľvek tvrdenia o porušení zákona. V súvislosti s výpoveďou bývalého riaditeľa centra Pavla Sibylu to pre agentúru SITA uviedol Ján Rohár, zodpovedný za komunikáciu SLC s médiami.
Zdôraznil, že postup v danom prípade bol v súlade so Zákonníkom práce. „K interným personálnym otázkam sa nebudeme ďalej verejne vyjadrovať,“ dodal.
Poverený riaditeľ SLC Jozef Ťažký taktiež zdôraznil, že v danej veci sa postupovalo v zmysle platných zákonov. „Jedná sa o internú personálnu záležitosť. Medializáciu nepovažujem za vhodnú,“ podotkol.
Výpoveď ústnou formou
Exriaditeľ SLC Pavel Sibyla pred pár dňami na sociálnej sieti uviedol, že dostal výpoveď a v centre teda definitívne končí. Ako ozrejmil, výpoveď dostal po opakovaných stretnutiach s povereným riaditeľom Ťažkým, ktorý ho mal k sebe pozvať bezprostredne po Sibylovom návrate do práce po rodičovskej dovolenke. Počas prvého stretnutia mu bolo tlmočené, že buď uzavrú dohodu o rozviazaní pracovného pomeru, alebo dostane výpoveď.
Pavel Sibyla definitívne končí v Slovenskom literárnom centre, dostal výpoveď ústnou formou
Sibyla podľa svojich slov Ťažkého upozornil, že podľa jeho znalostí mu legálnym spôsobom výpoveď dať nevie. Personálnu referentku požiadal, aby mu zaslala znenie dohody, aby nad ňou mohol premýšľať. Na záver ďalšieho stretnutia, na druhý deň, keď Sibyla odchádzal z miestnosti, Ťažký mal po ňom zakričať „Máte výpoveď!”.
Sibyla ďalej uviedol, že popoludní toho dňa zatelefonoval personálnej referentke, ktorá mu mala povedať o výpovedi, na čo Sibyla zareagoval, že si príde prevziať výpoveď hneď alebo nasledujúci deň. Nato mu ale referentka mala odpovedať, že nemusí, keďže výpoveď mu bola doručená v predošlý deň, ústne.
Podá súdnu žalobu
Dodal, že bývalej kolegyni sa usiloval vysvetliť, že výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná, no nepochodil. Referentka mu podľa jeho slov stále opakovala, že na ministerstve im povedali, že výpoveď aj prekážky v práci môžu byť doručené ústne, vraj robí to, čo jej iní povedali.
Slovenské literárne centrum po Baloghovom odchode dočasne povedie Jozef Ťažký
„Stav je teda taký, že po januárovom odvolaní som akože dostal výpoveď ústnou formou. Neviem, k akému dátumu, podľa akého paragrafu, nič, keďže som ju nikdy nevidel v písomnej forme. Z pohľadu súdnej žaloby, ktorú mi neostáva nič iné len podať, je to len dobre. Lebo inovatívna „ústna” forma iba zvyšuje moje šance na úspech. Ale aj tak mi to príde ľúto,“ skonštatoval Sibyla v statuse z 2. septembra.
Pavla Sibylu odvolala z pozície riaditeľa SLC ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) v januári tohto roka, a to bez uvedenia dôvodu. Centrum viedol od novembra 2021, keď uspel vo výberovom konaní. Sybila sa v čase jeho odvolania chystal na rodičovskú dovolenku, zastupovať ho mal šéfredaktor Knižnej revue a dlhoročný člen tímu SLC Marek Vadas. Informáciu o odvolaní Sibylu potvrdilo aj Ministerstvo kultúry SR.
„V záujme zabezpečenia plynulého chodu organizácie ministerka kultúry rozhodla o vymenovaní nového zastupujúceho štatutára,“ uviedlo vtedy s tým, že zastupujúcim štatutárom bude Gustáv Murín. Ten ale v tejto pozícii skončil v máji po odvolaní ministerkou.
Murínovmu odvolaniu predchádzal incident na knižnom veľtrhu v Prahe aj zverejnenie komunikácie medzi ním a šéfredaktorom českého týždenníka Respekt Erikom Taberym. Taktiež sa na neho opakovane sťažovali zamestnanci centra. O deň nato 23. mája 2025 vymenovala Šimkovičová za štatutára SLC Branislava Balogha. Ten na vlastnú žiadosť z osobných dôvodov skončil vo funkcii k 30. júnu. SLC odvtedy dočasne vedie Jozef Ťažký.