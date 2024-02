Pred príchodom pokračovania si môžete v kinách znova vychutnať prvú Dunu

Na konci februára príde do kín očakávaná sci-fi snímka Duna: Časť druhá. Už tento týždeň si však budú môcť fanúšikovia a fanúšičky kvalitnej žánrovej kinematografie pripomenúť na plátnach príbeh prvej časti tejto epickej ságy. Kiná na celom svete, vrátane tých slovenských, nasadia film Duna (2021) do svojich programov od štvrtka 8. februára na obmedzený čas niekoľkých dní.

Foto: Continental film

Premietanie bude obohatené o exkluzívny obsah – pred filmom publikum z plátna pozdraví ústredná herecká dvojica (Timothée Chalamet a Zendaya) a po filme sa v doteraz nezverejnených záberoch predstaví blížiace sa pokračovanie. To všetko si budú môcť milovníci a milovníčky filmu vychutnať aj počas týždňového nasadenia vo formáte IMAX, ktorý ponúka najväčší obraz a prvotriedny priestorový zvuk, aký si veľkofilm tohto typu zaslúži.

Film Duna adaptuje príbeh mimoriadne populárnej literárnej predlohy spisovateľa Franka Herberta. Na neľahkú úlohu spracovať knihu do filmovej podoby sa podujal režisér Denis Villeneuve, ktorý spoločne so scenáristami Jonom Spaihtsom a Ericom Rothom napísal aj scenár. Podarilo sa im to znamenito a ich adaptácia si získala priazeň divákov a diváčok na celom svete. Snímke sa podarilo v kinách, vtedy ešte bojujúcich s pandemickými obmedzeniami, zarobiť 402 miliónov dolárov a stať sa jedným z najuznávanejších sci-fi filmov histórie.

Foto: Continental film

V centre príbehu z ďalekej budúcnosti stojí Paul Atreides – mladý muž s výnimočným darom. Bol mu predurčený osud, ktorému nemôže rozumieť a ktorého naplnenie ho bude stáť mnoho trápenia. Musí sa dostať na najnebezpečnejšiu planétu vesmíru, aby zaistil bezpečnú budúcnosť pre svoju rodinu a svoj ľud. Práve tam, na planéte Arrakis, je možné nájsť vzácne korenie, ktoré dokáže odomknúť plný potenciál človeka. Paul a jeho rod však nie sú jedinými, kto si robí na planétu a jej zásoby nárok. Črtá sa konflikt, v ktorom prežijú len tí, čo dokážu čeliť svojmu strachu.

Foto: Continental film

V hlavnej úlohe žiari čoraz obľúbenejší Timothée Chalamet, pre ktorého bola práve Duna dôležitým míľnikom v hereckej kariére. Spoločnosť mu robí prvotriedny ansámbel, tvorený známymi menami ako Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Barden, Stellan Skarsgård či Dave Bautista. Veľkolepú sci-fi snímku Duna vracia na plátna kín distribučná spoločnosť.

Informačný servis