Prečo sa Fíni netešili z gólov proti Talianom? Je za tým pocta trénerovi aj nepísané pravidlo

Vďaka vysokému víťazstvu nad Talianmi si Fíni pravdepodobne vybojovali priamy postup do štvrťfinále.
HOKEJ ZOH: Fínsko - Taliansko
Sebastian Aho (vľavo) a Mikko Rantanen sa tešia z gólu v bránke Talianska na ZOH 2026 v Miláne. Fíni zvíťazili 11:0 a urobili veľký krok k postupu do štvrťfinále. Foto: SITA/AP
Fíni začali olympijský hokejový turnaj v Miláne nečakanou prehrou so Slovákmi 1:4. Potom však rovnakým rozdielom v skóre zdolali Švédov (4:1) a ich stúpajúcu formu si odskákali Taliani.

Domácim hokejistom nasúkali 11 gólov a ani jeden neinkasovali. Je to najväčšie víťazstvo vo fínskej olympijskej histórii a 62 striel na bránku je zasa olympijský rekord v tejto štatistike.

„Nemám rád, ak súper trpí a jeho brankár dostane veľa gólov. Teraz sme však tie góly potrebovali a bolo mi to jedno. Vedeli sme, že Slováci budú víťazi našej skupiny, ale my sme potrebovali streliť veľa gólov, aby sme si uchovali šancu na priamy postup do štvrťfinále z druhého miesta,“ uviedol po zápase fínsky útočník Mikko Rantanen, autor troch asistencií.

Rantanen vysveľuje

Útočná hviezda tímu Dallas Stars v NHL zároveň vysvetlila, prečo sa on a jeho spoluhráči po piatom – šiestom góle prestali tešiť.

„Veľmi si vážime trénera Talianov Jukku Jalonena, ktorý priviedol Fínsko v Pekingu k olympijskému zlatu. Nejde však len o úctu k trénerovi, ale aj k hráčom súpera. Keď je rozdiel piatich alebo šiestich gólov, už sa neoslavuje. Ide o rešpekt k súperovi. O zápase sme rozhodli už v prvej tretine, potom sme už len zvyšovali gólové konto,“ vysvetlil Rantanen na webe Yle.fi.

Až 16 gólov

Po dvojcifernom víťazstve obsadili Fíni v konečnej tabuľke B-skupiny druhé miesto so 6 bodmi a vysokoaktívnym skóre 16:5. Je pravdepodobné, že to im bude stačiť na priamy postup do štvrťfinále z druhého miesta.

Čo potrebovali, to urobili

V nedeľňajších zápasoch Švajčiarsko – Česko a Dánsko – Lotyšsko by museli Lotyši, resp. Švajčiari alebo Česi nasúkať súperovi obrovské množstvo gólov, aby sa to zmenilo a priamo postúpil niektorý z týchto tímov.

„Čo sme potrebovali, to sme aj urobili. Pre súpera to nebolo príjemné, ale my sme potrebovali streliť čo najviac gólov a za tým sme išli. To je jediné vysvetlenie,“ zhodnotil fínsky útočník Joel Armia 11-gólovú kanonádu svojho tímu.

