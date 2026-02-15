Prečo sa Fíni netešili z gólov proti Talianom? Je za tým pocta trénerovi aj nepísané pravidlo

Fíni začali olympijský hokejový turnaj v Miláne nečakanou prehrou so Slovákmi 1:4. Potom však rovnakým rozdielom v skóre zdolali Švédov (4:1) a ich stúpajúcu formu si odskákali Taliani.
Domácim hokejistom nasúkali 11 gólov a ani jeden neinkasovali. Je to najväčšie víťazstvo vo fínskej olympijskej histórii a 62 striel na bránku je zasa olympijský rekord v tejto štatistike.
Slafkovský a Dvorský dúfajú v 1. miesto. Dúfame, že Fíni vyhrajú za tri body
„Nemám rád, ak súper trpí a jeho brankár dostane veľa gólov. Teraz sme však tie góly potrebovali a bolo mi to jedno. Vedeli sme, že Slováci budú víťazi našej skupiny, ale my sme potrebovali streliť veľa gólov, aby sme si uchovali šancu na priamy postup do štvrťfinále z druhého miesta,“ uviedol po zápase fínsky útočník Mikko Rantanen, autor troch asistencií.
Rantanen vysveľuje
Útočná hviezda tímu Dallas Stars v NHL zároveň vysvetlila, prečo sa on a jeho spoluhráči po piatom – šiestom góle prestali tešiť.
Hokej na olympiáde: Kedy hrá Slovensko štvrťfinále a kto bude náš súper? - FOTO
„Veľmi si vážime trénera Talianov Jukku Jalonena, ktorý priviedol Fínsko v Pekingu k olympijskému zlatu. Nejde však len o úctu k trénerovi, ale aj k hráčom súpera. Keď je rozdiel piatich alebo šiestich gólov, už sa neoslavuje. Ide o rešpekt k súperovi. O zápase sme rozhodli už v prvej tretine, potom sme už len zvyšovali gólové konto,“ vysvetlil Rantanen na webe Yle.fi.
Až 16 gólov
Po dvojcifernom víťazstve obsadili Fíni v konečnej tabuľke B-skupiny druhé miesto so 6 bodmi a vysokoaktívnym skóre 16:5. Je pravdepodobné, že to im bude stačiť na priamy postup do štvrťfinále z druhého miesta.
Hokej: Slafkovský proti Švédsku strelil svoj 10. gól a Slovensko aj vďaka Fínsku priamo postúpilo do štvrťfinále ZOH - FOTO
Čo potrebovali, to urobili
V nedeľňajších zápasoch Švajčiarsko – Česko a Dánsko – Lotyšsko by museli Lotyši, resp. Švajčiari alebo Česi nasúkať súperovi obrovské množstvo gólov, aby sa to zmenilo a priamo postúpil niektorý z týchto tímov.
„Čo sme potrebovali, to sme aj urobili. Pre súpera to nebolo príjemné, ale my sme potrebovali streliť čo najviac gólov a za tým sme išli. To je jediné vysvetlenie,“ zhodnotil fínsky útočník Joel Armia 11-gólovú kanonádu svojho tímu.