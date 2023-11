Prečo je stále málo žien v politike? Podľa Bihariovej musia čeliť prekážkam a stereotypom (video)

V predčasných parlamentných voľbách sa dostalo do parlamentu historicky najviac žien. Mandáty v Národnej rade získalo až tridsaťtri poslankýň, z toho šestnásť prišlo na kandidátke Progresívneho Slovenska. Ako hodnotí tento výsledok a prečo máme ešte stále tak málo žien v politike, sme sa spýtali bývalej predsedníčky PS a poslankyne NR SR Ireny Bihariovej.

Podľa poslankyne NR SR Ireny Bihariovej podmieňuje tento stav predovšetkým kultúrny faktor, ktorý vychádza z rodových stereotypov. Ako vysvetlila, keď toho času zastávala funkciu predsedníčky PS, musela zažívať aj také veci, ktorým jej mužskí kolegovia na tomto poste určite nemuseli čeliť.

„U muža sa nikdy nerieši, či mu kravata úplne sedí s ponožkami, a či mu to sedí so sakom. Toto nie je témou verejnej diskusie, ale za moje jazvičky po akné som bola symbolicky popravovaná,“ hovorí Bihariová. Politička podľa svojich slov dostávala často kritiku aj za to, prečo vystupuje tak tvrdo a rázne v rámci politického zápasu.

„Veci, ktoré sú pri mužských lídroch devízou, že sú asertívni, priebojní, tvrdo argumentační, sú považované za niečo, čo mužov ctí. Akonáhle je to ale výbavou ženy -političky, je to na obtiaž,“ zdôverila sa Bihariová. Ďalšie ťažkosti, s ktorými sa musí žena ako politička popasovať podľa Ireny Bihariovej, si pozrite vo videu.