Spôsob odvolania Hamrana bolo hulvátstvo a prejav arogancie moci, odkazuje Bihariová ministrovi vnútra (video)

Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) začal expresne rýchle čistky na rezorte ako aj v polícii. Jeho kroky a najmä spôsob odvolania policajného prezidenta skritizovala poslankyňa Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Irena Bihariová.

Nový šéf rezortu vnútra po nástupe do funkcie okamžite odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana, ten mal pritom podanú žiadosť do civilu a oficiálne by skončil o pár dní. Šutaj Eštok tiež postavil mimo službu obvinených vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu, ktorí mali aj status chránených oznamovateľov. O funkcie prišli aj viceprezidenti polície Branko Kišš aj Damián Imre.

Poslankyňa za Progresívne Slovensko Irena Bihariová kritizovala predovšetkým spôsob odvolania policajného prezidenta. „Vedel, že mu zostávali tri dni do účinnosti podanej výpovede a on (Šutaj Eštok, pozn. red.) ho veľmi ponižujúcim spôsobom prevelil na obvodné oddelenie na opačný koniec republiky. Toto je vyslovene akt arogancie, zlovôle a čo zrelý politik nerobí,“ hovorí Bihariová.

„Nech sme mali akékoľvek vlády, nepamätám na prípad, že by sa takáto zmena uskutočnila takýmto až hulvátskym spôsobom, kedy si nový minister ani len nepredvolá odchádzajúceho policajného prezidenta,“ kritizovala ďalej poslankyňa.

Ministra Šutaja Eštoka zavolali opozičné strany Progresívne Slovensko, SaS a KDH na mimoriadny ústavnoprávny výbor k podozreniam z porušenia zákona v prípade dočasného pozbavenia výkonu služby Čurillovcov. Čo očakáva Bihariová od stretnutia?

„Po jeho spôsobe jednania s policajným prezidentom sa obávam, že nemá dostatok štátnej kultúry, ktorý by mu našepkal, že toto sú presne tie okamihy, kedy musí spolupracovať s inštitúciami, pretože nie je v roli Tutanchamóna, ktorý si môže robiť čo chce,“ povedala politička na adresu Šutaja Eštoka.

Celú reakciu Bihariovej k čistkám Šutaja Eštoka na polícii a v rezorte vnútra si pozrite vo videu.