Nič z tých fantazmagórií sa nedostavilo, reaguje Bihariová na slová ministra Kaliňáka (video)

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) okamžite po nástupe do funkcie deklaroval, že Dohodu o obrannej spolupráci s USA (DCA) bude nutné upraviť. Kaliňák sa stretol aj s americkým veľvyslancom Gautamom Ranom. Na stretnutí podľa svojich slov informoval, že si vláda váži dobré vzťahy so západnými partnermi, ale nie je ako „predošlé servilné vlády“.

Či je skutočne nutné otvárať obrannú zmluvu s USA sme sa pýtali poslankyne NR SR za Progresívne Slovensko Ireny Bihariovej. „Rozmýšľam, čo je presne to ‚nešťastné‘ v tej zmluve, že sa práve teraz musí otvoriť, v prvých dňoch, po tom ako nastúpil Robert Kaliňák do funkcie a je to taká akútna vec, že to neznesie odklad,“ hovorí v úvode Bihariová.

Zdôraznila, že nič z tých fantazmagórií a strašení ktoré mali ohroziť suverenitu Slovenska sa nedostavili. Celú reakciu Bihariovej k otváraniu obrannej dohody si pozrite vo videu.