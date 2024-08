Práca z domu za posledné roky prešla turbulentným vývojom, nemusí to byť vhodné pre každého

Práca z domu za posledné roky prešla turbulentným vývojom. Karty najviac zamiešala covidová kríza. Podľa údajov Eurostatu zvykol v roku 2019 pracovať z domu približne jeden z dvadsiatich ľudí v únii, teda 5,5 %.

Kontroverzná téma

V roku 2020 číslo poskočilo na 12,3 % a o rok neskôr už využívalo home office 13,5 % ľudí. Slovensko v tomto smere nebolo výnimkou, no podiel už priebežne klesá. Štyri roky od prvého lockdownu tak práca z domu ostáva kontroverznou témou.

Portál Insight nedávno priniesol zistenia štúdie z Journal of Business, ktorá skúmala 445 respondentov v dvoch fázach. Vedci z Coloradskej štátnej univerzity zistili, že remote zamestnanci, teda pracovníci na diaľku, sa môžu cítiť izolovaní. To vedie k menšiemu pracovnému nasadeniu a väčšiemu vyčerpaniu, čím rastie riziko vyhorenia.

Jednou z firiem, ktorá sa hlási k full remote kultúre, teda práci na diaľku, je napríklad Panaxeo. Ide o spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj softvéru.

Zamestnanci preferujú remote prácu

„Naša kultúra je od prvého dňa postavená na full remote, takže by sme ju ohrozili skôr v prípade, že by sme ľudí zrazu poslali do kancelárie,“ povedal Adam Okruhlica z Panaxeo.

Zakladatelia Panaxeo však opakujú, že to nemusí byť vhodné pre každého, čo zdôrazňujú už pri nábore. „O tom, ako u nás vyzerá remote, otvorene komunikujeme ešte pred pohovorom. Zvykne to vyhovovať skôr skúsenejším ľuďom, ktorí si vedia manažovať svoj čas a energiu,“ dopĺňa Okruhlica.

Výsledky interného prieskumu spoločnosti ukazujú, že viac ako 90 % zamestnancov preferuje remote prácu. Viac ako 60 % dokonca tvrdí, že by už nešli pracovať do firmy, ktorá by vyžadovala dochádzanie do kancelárie. Necelých 40 % priznalo, že by nemali problém s hybridným modelom práce.