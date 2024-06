Požiar v Južnej Kórei zabil 22 ľudí a osem zranil, spôsobil ho výbuch lítiových batérií v továrni (video)

Požiar v továrni na výrobu lítiových batérií pri juhokórejskom hlavnom meste si v pondelok vyžiadal 22 mŕtvych a osem zranených. Väčšina obetí incidentu, ktorý sa stal v meste Hwasong južne od Soulu, sú čínski migrujúci pracovníci.

Požiar v továrni spoločnosti Aricell vypukol okolo 10:30 miestneho času po tom, ako batérie vybuchli pri kontrole a balení na druhom poschodí budovy, uviedli predstavitelia hasičov s odvolaním sa na svedka incidentu. Presná príčina požiaru bude predmetom vyšetrovania.

