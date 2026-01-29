Poslanec Šmilňák dodržal sľub a končí v parlamente, nahradí ho lekárka Monika Kolejáková – VIDEO

Poslanec Martin Šmilňák (KDH) dodržal sľub a vzdáva sa poslaneckého mandátu. Informovalo o tom Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že Šmilňáka od 3. februára v parlamente nahradí lekárka Monika Kolejáková.
Poslanec sa mandátu vzdal po tom, čo mal v decembri minulého roku dopravnú nehodu, pri ktorej mu zistili alkohol v dychu. „KDH týmto krokom demonštruje, že politická kultúra a vyvodenie osobnej zodpovednosti sú pre hnutie nadradené funkciám,“ uviedlo hnutie.
Šmilňák povedal, že chybu môže urobiť každý, no rozdiel je v tom, ako sa k nej človek postaví. „Odchádzam, pretože verím, že pravidlá a morálka musia platiť pre politika rovnako prísne ako pre každého iného občana,” vyhlásil Šmilňák. Predseda hnutia Milan Majerský vyzdvihol, že sa poslanec neskrýval, nevyhováral a odchádza. V KDH podľa neho platí, že keď niekto urobí chybu, nesie následky a vyvodzuje zodpovednosť. „Je to gesto politickej kultúry, ktoré je dnes na Slovensku žiaľ vzácne, no pre nás je to štandard,“ dodal Majerský.
Poslanecký klub zachováva kontinuitu a nová poslankyňa Monika Kolejáková zloží poslanecký sľub v utorok 3. februára. V Národnej rade SR sa zameria na oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. „Tento mandát preberám s veľkou pokorou a záväzkom voči ľuďom. Prichádzam ako lekárka z praxe s cieľom riešiť kolabujúci ambulantný sektor a pomôcť rodinám, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti. Mojím cieľom a heslom je ‚rodičovstvo bez stresu‘ a som pripravená začať pracovať od prvého dňa,“ vyhlásila Kolejáková.