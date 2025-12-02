Žilinka opäť kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, názov nového úradu nezodpovedá obsahu jeho činnosti

Generálny prokurátor Maroš Žilinka opätovne kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Názov nového návrhu zákona podľa neho nezodpovedá obsahu činnosti Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Nedostatky návrhu
Žilinka pripomenul, že cieľom tohto návrhu zákona je podľa navrhovateľa okrem iného aj reakcia na existujúci model inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov, ktorý vedie k jeho zníženej efektivite a praktickému oslabeniu garancie práv obetí trestných činov, ktoré nemajú dostatočne jednotnú a účinnú ochranu v praxi.
Podľa navrhovateľa je možné odvrátiť pokračovanie zásahov do ľudskej dôstojnosti obetí trestných činov len urýchleným nadobudnutím účinnosti zákona.
„Odhliadnuc od skutočnosti, že nie je zrejmé, v čom konkrétne v ostatnom čase dochádzalo k praktickému oslabeniu garancie práv obetí trestných činov či dokonca k zásahom do ich ľudskej dôstojnosti, návrh zákona neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmenu spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov,“ upozornil Žilinka.
Výhrady k rozsahu pôsobnosti úradu
Návrh zákona podľa neho predpokladá len prevzatie agendy odškodňovania obetí trestných činov od rezortu spravodlivosti, nie výkon komplexnej ochrany obetí trestných činov prostredníctvom nového úradu. To budú totiž aj naďalej poskytovať príslušné orgány a subjekty, čo je podľa slov generálneho prokurátora dané práve povahou agendy ochrany obetí.
V tomto kontexte tak podľa neho názov návrhu zákona nezodpovedá obsahu činnosti úradu. „Pokiaľ ide o obete trestných činov, v podstate pôjde o úrad na odškodňovanie obetí trestných činov,“ uviedol Žilinka.
Súčasne je podľa neho legitímnou otázkou, či má odškodňovanie obetí trestných činov vôbec prienik s agendou ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. „A to tým skôr, ak uvážime, že zákon o obetiach trestných činov predpokladá len odškodňovanie obetí násilných trestných činov,“ uzavrel Žilinka.