Pokladám sa za apolitickú a moje názory nie sú názormi môjho manžela, hovorí šéfka Úradu na ochranu oznamovateľov Dlugošová - VIDEO

Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO)Zuzana Dlugošová sa pokladá za apolitickú aj napriek tomu, že jej manžel je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska.
„Pokladám sa za apolitickú. Moje názory nie sú názormi môjho manžela. Môj manžel je bežný radový člen, ktorý nemá žiaden vplyv na rozhodovanie politickej strany,“ povedala Dlugošová pre SITA. „Zároveň agenda ochrany oznamovateľov – a to zdôrazňujem – sa netýka politického boja. Je to výsostne odborná agenda a ja zásadne odmietam, aby sa Úrad a jeho činnosť takýmto spôsobom politizovalo,“ uviedla ďalej.
Dlugošová bola v stredu na Ústavnoprávnom výbore, na ktorom sa diskutovalo o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Koalícia Dlugošovej nepovolila na výbore vystúpiť. Návrh, ktorý pochádza z dielne Ministerstva vnútra SR posunuli poslanci Národnej rady do druhého čítania. Parlament o návrhu rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Čurillovci a ich nárok na ochranu
Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorému šéfovala Dlugošová, časť verejnosti dlhodobo vyčíta, že podržala skupinu policajtov, tzv. čurillovcov.
„Opravím vás, Úrad nepodržal žiadnych policajtov. Pri tejto príležitosti chcem využiť túto možnosť a apelovať na politikov, aby nešírili o tomto lži, pretože úrad pokiaľ ide o príslušníkov policajného zboru, ktorým bola udelená ochrana, rozhodoval zatiaľ iba vo veci uloženia pokuty Ministerstvu vnútra za to, že porušila zákon,“ uviedla Dlugošová s tým, že vo veciach príslušníkov Policajného zboru zatiaľ úrad vôbec nerozhodoval.