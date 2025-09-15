Poskytovaním vojenskej pomoci Ukrajine sú krajiny NATO vo vojne s Ruskom, povedal Peskov

Poskytovaním vojenskej pomoci Ukrajine sú krajiny NATO„vo vojne“ s Ruskom. Povedal to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Jeho vyjadrenia prišli len niekoľko dní po tom, ako Poľsko zostrelilo ruské drony, ktoré narušili jeho vzdušný priestor. Ide o prvý známy prípad, keď členský štát NATO zasiahol ruské vojenské prostriedky nad vlastným územím.
Ruské drony, ktoré Poľsko zostrelilo, údajne mierili k letisku Rzeszów-Jasionka
Tvrdenie Kremľa, že NATO je „vo vojne“ s Moskvou, nápadne pripomína ruské dezinformačné naratívy, ktoré zaplavili poľský informačný priestor krátko po incidente. Poľské národné výskumné centrum NASK, ktoré sa zaoberá analýzou dezinformácií, oznámilo, že zaznamenalo zvýšenú aktivitu ruských a bieloruských dezinformačných zdrojov.
Podľa poľských výskumníkov patrí medzi šírené naratívy aj tvrdenie, že incident znamená, že Poľsko je fakticky vo vojne s Ruskom. Ide však o nepravdivé tvrdenie, ktoré by mohlo „vyvolať paniku medzi obyvateľstvom“, tvrdí NASK.
Ruské dezinformačné tvrdenia, ktoré NASK identifikoval, sú často protirečivé – od úplného popierania incidentu až po tvrdenia, že zaň nesie vinu Ukrajina a snaží sa vtiahnuť Poľsko a NATO do otvorenej vojny s Ruskom. Ďalšie naratívy vykresľujú poľskú armádu ako neschopnú brániť vzdušný priestor krajiny alebo spájajú incident s nedávnym napätím medzi kanceláriou poľského prezidenta a Ukrajinou.
NATO odštartuje novú odstrašujúcu iniciatívu v reakcii na ruské drony nad Poľskom
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski pre Kyiv Independent uviedol, že po incidente by sa mohla opäť otvoriť diskusia o uzavretí časti ukrajinského vzdušného priestoru a jeho ochrane prostredníctvom systémov protivzdušnej obrany NATO.