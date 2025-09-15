Poskytovaním vojenskej pomoci Ukrajine sú krajiny NATO vo vojne s Ruskom, povedal Peskov

Toto tvrdenie nápadne pripomína ruské dezinformačné naratívy, ktoré zaplavili poľský informačný priestor krátko po tom, ako Poľsko zostrelilo ruské drony vo svojom vzdušnom priestore.
Poskytovaním vojenskej pomoci Ukrajine sú krajiny NATO„vo vojne“ s Ruskom. Povedal to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Jeho vyjadrenia prišli len niekoľko dní po tom, ako Poľsko zostrelilo ruské drony, ktoré narušili jeho vzdušný priestor. Ide o prvý známy prípad, keď členský štát NATO zasiahol ruské vojenské prostriedky nad vlastným územím.

Tvrdenie Kremľa, že NATO je „vo vojne“ s Moskvou, nápadne pripomína ruské dezinformačné naratívy, ktoré zaplavili poľský informačný priestor krátko po incidente. Poľské národné výskumné centrum NASK, ktoré sa zaoberá analýzou dezinformácií, oznámilo, že zaznamenalo zvýšenú aktivitu ruských a bieloruských dezinformačných zdrojov.

Podľa poľských výskumníkov patrí medzi šírené naratívy aj tvrdenie, že incident znamená, že Poľsko je fakticky vo vojne s Ruskom. Ide však o nepravdivé tvrdenie, ktoré by mohlo „vyvolať paniku medzi obyvateľstvom“, tvrdí NASK.

Ruské dezinformačné tvrdenia, ktoré NASK identifikoval, sú často protirečivé – od úplného popierania incidentu až po tvrdenia, že zaň nesie vinu Ukrajina a snaží sa vtiahnuť Poľsko a NATO do otvorenej vojny s Ruskom. Ďalšie naratívy vykresľujú poľskú armádu ako neschopnú brániť vzdušný priestor krajiny alebo spájajú incident s nedávnym napätím medzi kanceláriou poľského prezidenta a Ukrajinou.

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski pre Kyiv Independent uviedol, že po incidente by sa mohla opäť otvoriť diskusia o uzavretí časti ukrajinského vzdušného priestoru a jeho ochrane prostredníctvom systémov protivzdušnej obrany NATO.

