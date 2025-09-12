EÚ predĺžila sankcie voči Putinovi

Krajiny EÚ sa v piatok dohodli na predĺžení sankcií v súvislosti s vojnou na Ukrajine o ďalších šesť mesiacov voči viac ako 2 500 Rusov a ruských subjektom, vrátane prezidenta Vladimira Putina. Ak by sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, sankcie, ktoré sa predlžujú každého pol roka, by v pondelok prestali platiť.
Podľa diplomatov veľvyslanci 27 členských krajín bloku opatrenie schválili po tom, ako Maďarsko a Slovensko stiahli požiadavku vyškrtnúť viaceré osoby zo sankčného zoznamu. Hoci je predlžovanie sankcií od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 zväčša len formalitou, proruské Maďarsko pravidelne presadzuje, aby sa niektoré osoby zo zoznamu vyradili. Rozhodnutie prichádza v čase, keď Kremeľ brzdí mierové snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Napätie vzrástlo po tom, ako stíhačky NATO tento týždeň zostrelili ruské drony nad územím Poľska.
Ruské drony, ktoré Poľsko zostrelilo, údajne mierili k letisku Rzeszów-Jasionka
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová uviedla, že Brusel dokončuje práce na novom balíku sankcií, „ktorý sa zameriava na dodatočné obmedzenia predaja ruskej ropy, na tankery tieňovej flotily a banky“. „Budeme naďalej obmedzovať financovanie Putinovej vojny,“ napísal na mikroblogovacej sieti X Kallasová.