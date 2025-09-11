Ruské drony, ktoré Poľsko zostrelilo, údajne mierili k letisku Rzeszów-Jasionka

Zostrelené ruské drony, ktoré počas útoku Ruska na Ukrajinu v noci na stredu narušili poľský vzdušný priestor, údajne mierili k letisku Rzeszów-Jasionka. Letisko leží menej ako sto kilometrov od ukrajinskej hranice a slúži ako kľúčový uzol na prepravu západnej pomoci na Ukrajinu. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovali o tom nemecké médiá.
Od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu prenikli ruské drony a rakety už viackrát do vzdušného priestoru členských štátov NATO vrátane Poľska, ale žiadna krajina aliancie sa ich doteraz nepokúsila zostreliť. Poľsko potvrdilo, že jeho vzdušný priestor narušilo najmenej 19 dronov, pričom tri až štyri z nich zneškodnili poľské a spojenecké stíhačky. Varšava to označila za úmyselnú provokáciu zo strany Ruska.
Poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov vo svojom vzdušnom priestore, podľa velenia ide o akt agresie
Podľa spravodajského týždenníka Der Spiegel sa najmenej päť dronov zameralo na letisko Rzeszów-Jasionka, kde sú rozmiestnené dva nemecké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Holandské stíhačky F-35 zostrelili minimálne tri ruské drony. Zvyšné dva z neznámych príčin spadli, informovali noviny Die Welt. Dodali, že v tú istú noc ruské bezpilotné lietadlá narušili aj vzdušný priestor Litvy.
„Na základe dostupných informácií sa domnievame, že drony zámerne vstúpili do vzdušného priestoru NATO,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ aliancie pre Welt. Nemecký minister obrany Boris Pistorius jeho slová potvrdil, keď podľa týždenníka Der Spiegel uviedol, že Rusko drony zámerne nasmerovalo týmto smerom.