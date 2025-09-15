Uzavretím hraníc s Bieloruskom Poľsko prerušilo aj železnicu na dovoz tovarov z Číny do EÚ

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski informoval svojho čínskeho náprotivka čínskeho náprotivka Wanga Iho o dočasnom uzavretí bieloruskej hranice, čím prerušil jednu z hlavných obchodných trás Číny do Európy.
Varšava obviňuje Rusko z narúšania poľského vzdušného priestoru a Bielorusko z podnecovania nelegálnej migrácie. Poľsko minulý týždeň dočasne zatvorilo svoju hranicu, kým v Bielorusku prebiehajú spoločné cvičenia ruských a bieloruských vojakov. Zastavením cezhraničnej dopravy Poľsko prerušilo aj kľúčovú železničnú trasu, po ktorej Čína vyváža tovar do Európskej únie.
NATO odštartuje novú odstrašujúcu iniciatívu v reakcii na ruské drony nad Poľskom
„V Bielorusku v súčasnosti prebiehajú manévre s veľmi agresívnym scenárom a Poľsko je na svojich východných hraniciach neustále vystavené „hybridnej vojne“,“ povedal v pondelok hovorca Sikorského Paweł Wroński. „U nás je bezpečnosť dôležitejšia než obchod. Ťažko sa dá voľne obchodovať, keď hranica nie je bezpečná,“ konštatoval Wroński.
Wang I pricestoval v pondelok do Poľska po návšteve Rakúska a Slovinska.