Uzavretím hraníc s Bieloruskom Poľsko prerušilo aj železnicu na dovoz tovarov z Číny do EÚ

U nás je bezpečnosť dôležitejšia než obchod, povedal hovorca šéfa poľskej diplomacie. 
Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski (vľavo) a čínsky minister zahraničných vecí Wang I. Foto: SITA/AP
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski informoval svojho čínskeho náprotivka čínskeho náprotivka Wanga Iho o dočasnom uzavretí bieloruskej hranice, čím prerušil jednu z hlavných obchodných trás Číny do Európy.

Varšava obviňuje Rusko z narúšania poľského vzdušného priestoru a Bielorusko z podnecovania nelegálnej migrácie. Poľsko minulý týždeň dočasne zatvorilo svoju hranicu, kým v Bielorusku prebiehajú spoločné cvičenia ruských a bieloruských vojakov. Zastavením cezhraničnej dopravy Poľsko prerušilo aj kľúčovú železničnú trasu, po ktorej Čína vyváža tovar do Európskej únie.

„V Bielorusku v súčasnosti prebiehajú manévre s veľmi agresívnym scenárom a Poľsko je na svojich východných hraniciach neustále vystavené „hybridnej vojne“,“ povedal v pondelok hovorca Sikorského Paweł Wroński. „U nás je bezpečnosť dôležitejšia než obchod. Ťažko sa dá voľne obchodovať, keď hranica nie je bezpečná,“ konštatoval Wroński.

Wang I pricestoval v pondelok do Poľska po návšteve Rakúska a Slovinska.

