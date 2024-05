Polícia začala rozoberať protestný stanový tábor na Kalifornskej univerzite v Los Angeles, demonštranti sa bránili dáždnikmi (video)

Polícia odstránila barikády a začala s demontážou opevneného tábora propalestínskych demonštrantov v areáli Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) po tom, čo stovky demonštrantov odmietli napriek jej výzvam odísť. Muži zákona strávili hodiny hrozbami zatknutím, ak sa ľudia nerozídu.

Demonštranti s dáždnikmi, ktoré držali ako štíty, sa postavili policajtom a navzájom sa vyzývali, aby boli pripravení s vodou, ak polícia použije slzný plyn. Napätá situácia na UCLA sa odohrala pritom len noc po násilnom strete vyvolanom oponentmi propalestínskych demonštrantov.

Protestné stanové tábory vyrástli v areáloch viacerých univerzít naprieč Spojenými štátmi. Demonštranti vyzývajú univerzity, aby prestali podnikať s Izraelom a spoločnosťami, ktoré podľa nich podporujú vojnu v Pásme Gazy. Izrael a jeho podporovatelia označujú univerzitné protesty za antisemitské.

Police enter UCLA encampment. Flash bangs, pepper spray deployed.

LA Jewish residents decided to come out, and confront the terrorists – which finally prompted UCLA to allow the police to do their job.

The mostly peaceful protest has turned violent. pic.twitter.com/b1wipf5Y8t

— Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) May 2, 2024