Prestížne univerzity čelia propalestínskym protestom. Židovskí študenti sa už necítia bezpečne a došlo aj k zatknutiam 

Prestížne americké univerzity sa usilujú zmierniť napätie a čeliť propalestínskym protestom, ktoré sa tam začali šíriť. Po tom, ako v areáli Kolumbijskej univerzity v New Yorku vznikol protestný tábor a minulý týždeň tam zatkli viac ako 100 demonštrantov, objavili sa demonštrácie aj na iných významnejších univerzitách a vysokých školách.

Protesty zo solidarity s Columbijskou univerzitou mali napríklad na Yalovej univerzite, Harvardovej univerzite, Bostonskej univerzite či na Massachusettskom technologickom inštitúte, píše spravodajský portál CNN.

Zatýkalo sa na dvoch univerzitách

V pondelok na Yalovej univerzite zatkli najmenej 45 ľudí a obvinili ich z neoprávneného vstupu a odmietnutia opustiť protest. Hovorca univerzity informoval, že demonštranti sa „zasadzovali za to, aby sa Yale odpútal od výrobcov zbraní“.

Zatýkalo sa aj na Newyorskej univerzite, kde v pondelok zadržali študentov aj zamestnancov inštitúcie, informovala miestna polícia. Protest sa tam začal ráno s účasťou asi 50 ľudí, no počas dňa ich už podľa agentúry AP boli stovky.

Prešli na dištančnú výučbu

Kalifornská štátna polytechnická univerzita, Humboldt v pondelok v noci oznámila, že sa demonštranti zabarikádovali v budovách kampusu, v dôsledku čoho škola zatvorila areál až do stredy a prešla na diaľkové vzdelávanie.

Hybridné vzdelávanie udržiava aj Kolumbijská univerzita.

Protesty postavili študentov proti sebe, pričom propalestínski študenti požadujú, aby ich školy odsúdili izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy a zrušili vzťahy so spoločnosťami, ktoré predávajú zbrane Izraelu. Niektorí židovskí študenti medzitým tvrdia, že veľká časť kritiky Izraela prešla do antisemitizmu a spôsobila, že sa necítia bezpečne, pričom poukazujú na to, že Hamas stále zadržiava rukojemníkov, ktorých skupina zajala počas útoku zo 7. októbra.