Polícia je zneužívaná na politické účely a napĺňajú sa tak Matovičove slová, prekvapuje Hlas

Polícia je zneužívaná na politické účely. Zatýkanie opozície dva mesiace pred voľbami je dôkazom, prečo musel exminister vnútra Ivan Šimko odísť z funkcie.

V tlačovej správe to uviedla strana Hlas-SD v reakcii na zadržanie bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Podľa Hlasu je to zásadný mocenský vstup do predvolebnej kampane, ktorý vrhá zlé svetlo na úradnícku vládu.

„Napĺňajú sa tak slová Igora Matoviča, ktorý takéto zásahy voči opozícii dlhodobo avizoval,“ uviedla strana a vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Ľudovíta Ódora, aby sa vrátili k civilnej kontrole ministerstva vnútra.

„Sú porušené základné princípy kontroly moci a polícia je zneužívaná na politické účely,“ uzavrel Hlas s tým, že ani takéto narušenie férovosti demokratickej súťaže nezastavia zmenu, ktorá príde po voľbách.