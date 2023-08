Fico sa zo zadržania Gašpara v skutočnosti teší, podľa Šimečku si zámerne poskladal kandidátku z takých ľudí

Predseda strany Smer-SD Robert Fico si poskladal kandidátku z ľudí, ktorí sú podozriví z kriminálnej minulosti, aby mohol pred voľbami kričať o stíhaní opozície.

Na sociálnej sieti to uviedol líder hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka s tým, že Fico sa zo zadržania bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara v skutočnosti teší.

„Naopak, malo by nás tešiť, že polícia sa nedá zastrašiť a koná slobodne. To, že Fico z krokov polície obviňuje prezidentku, premiéra, PS alebo kohokoľvek iného, je len odhalením jeho mentálneho sveta. To v jeho časoch politici ovládali políciu a prikazovali jej, čo má a čo nemá robiť,“ uzavrel Šimečka.