Podpredseda vlády Peter Kmec doručil do Prezidentského paláca svoju demisiu

Podpredseda vlády Peter Kmec v sobotu doručil do Prezidentského paláca svoju demisiu. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR s tým, že prezident Peter Pellegrini sa ňou bude v najbližších dňoch zaoberať a následne oznámi svoj ďalší postup.
Kmec chce vyvodením zodpovednosti ochrániť meno strany Hlas-SD a priemyslu. Opozícia spustila štvavú kampaň, hovorí
Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec na sobotňajšej tlačovej besede potvrdil, že chce vyvodiť osobnú zodpovednosť. Demisiu podal podľa jeho slov preto, aby ochránil meno strany Hlas-SD a meno slovenského priemyslu.
Fico navrhuje odvolať Kmeca, podpredseda vlády má skončiť pre pochybnosti okolo inovačných výziev
V piatok 14. novembra informoval aj premiér Robert Fico (Smer-SD), že podáva prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na jeho odvolanie. Dôvodom sú pochybnosti späté s dotačnými výzvami na výskum a vývoj.