Kmec chce vyvodením zodpovednosti ochrániť meno strany Hlas-SD a priemyslu. Opozícia spustila štvavú kampaň, hovorí

Podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec vyvodzuje zodpovednosť, aby ochránil meno strany Hlas-SD a meno slovenského priemyslu. Kmec o tom informoval na sobotňajšej tlačovej besede. Ako pripomenul, výzvy, pri ktorých vznikli pochybnosti, neboli financované z eurofondov, ale z mimorozpočtového rámca v rámci štátneho rozpočtu.
Reštrukturalizácia priemyslu
Upozornil, že Slovensko urobilo jednu zásadnú a radikálnu chybu pri príprave Plánu obnovy a odolnosti. Ten sa pripravoval ešte počas predchádzajúcej vlády.
„Tá zásadná chyba bola, že predchádzajúca vláda zarezala slovenský priemysel a nepustila ho do financovania plánu obnovy. Dnes vidíme výsledky. Posledné štatistické údaje ukazujú, že krajiny ako Česká republika alebo Poľsko sa aj vďaka plánu obnovy a vďaka financovaniu ich priemyslu dostávajú na rastovú fázu. Majú výrazné rasty, no Slovensko zaostáva,“ povedal Kmec s tým, že jeho snahou bolo, aby sa aspoň novými výzvami vtiahlo financovanie slovenského priemyslu, a to predovšetkým inovačnú kapacitu. „Musíme reštrukturalizovať priemysel a dostať ho na vyššiu inovatívnu výkonnosť a vyššiu konkurencieschopnosť,“ zdôraznil Kmec.
Pripomenul, že pre neho boli smerodajné predovšetkým stanoviská združení ako Klub 500, či Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, ktoré vyjadrili súhlasné stanoviská v súvislosti s výzvou a jej výsledkami.
„Ja rešpektujem predovšetkým tieto stanoviská, nie výkriky opozície alebo niektorých mimovládnych či mediálnych aktivistov, pretože toto je budúcnosť Slovenska, toto je náš životný priestor a ja budem ďalej pokračovať v spolupráci so slovenským priemyslom,“ vyhlásil Kmec.
Štvavá kampaň
Opozícia podľa neho spustila štvavú kampaň proti výzve. Kmec priznal, že urobili aj chyby. Vysvetlil však, že chceli do výzvy zapojiť nielen veľkých hráčov, ale aj mladých inovátorov. Súčasne sa zastal slovenských hodnotiteľov, ktorí podľa neho najlepšie poznajú štruktúru a výzvy slovenského priemyslu. Kmec zdôraznil, že odmietal akékoľvek vonkajšie vplyvy zasahovania do výziev.
„Nechával som tým, ktorí vyhodnocovali a pripravovali celú výzvu, aby fungovali nezávisle. Je pravda, že aj celý tím a hodnotiaca komisia boli pod obrovským tlakom rôznych záujmových skupín. Behajú tu všelijakí profesionálni vyjednávači, ktorých aj komisia odmietala a dostali sme sa do situácie, že aj strana Hlas-SD bola vtiahnutá do týchto hier, kde výsledkom je trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na základe anonymných podaní, ktoré skôr smerujú zo strany tých vyjednávačov, ktorí neboli úspešní pri výzvach,“ dodal Kmec.
Osobná zodpovednosť
Podpredseda vlády pre plán obnovy sa rozhodol vyvodiť osobnú zodpovednosť. Robí tak preto, aby ochránil meno strany Hlas-SD, meno Slovenska a predovšetkým slovenského priemyslu.
„Aby sa prestalo politizovať okolo výziev, aby pokračovala inovatívna politika smerujúca k podpore priemyslu, inovácií, pretože je veľmi dôležité, aby Slovensko naštartovalo na túto novú vlnu. Nachádzame sa v pasci stredného príjmu a musíme podporiť predovšetkým súkromný sektor,“ doplnil Kmec. Podotkol, že akademickej scéne je veľmi veľa grantových schém, avšak slovenský súkromný sektor krváca.
„Štát mu musí pomôcť a musíme sa za to postaviť,“ povedal Kmec. Súčasne vyzval politikov, aby prestali so škandalizáciou. Ubezpečil, že individuálne prípady budú riešené a prebieha vnútorný audit. „Komisia nemala povinnosť ani zo zákona riešiť akékoľvek prepojenia. Tie, ktoré sa objavili, budeme riešiť na individuálnej báze. Je veľmi dôležité, aby sa tieto výzvy dostali tým, ktorí to najviac potrebujú, a to sú slovenský priemysel a inovátori,“ uzavrel Kmec.
Predseda vlády SRRobert Fico informoval, že podáva prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy Petra Kmeca. „Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ vyhlásil Fico.