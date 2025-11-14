Fico navrhuje odvolať Kmeca, podpredseda vlády má skončiť pre pochybnosti okolo inovačných výziev

Predseda vlády SR Robert Fico informoval, že ako predseda vlády SR podáva prezidentovi Slovenskej republiky návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy Petra Kmeca. „Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení predsedu vlády, ktoré SITE poskytol Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR.
Slovenská politická scéna čelí ďalšej vlne napätia po tom, čo sa okolo inovačných výziev z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca začali hromadiť pochybnosti. Minister vnútra a predseda Hlasu-SDMatúš Šutaj Eštok oznámil, že Kmecovi dal pokyn okamžite zastaviť a preveriť všetky sporné výzvy.
Inovačné výzvy v centre škandálu. Hlas pod tlakom, opozícia hovorí o návrate Plavčanovej éry
Ako zdôraznil, musí byť úplne jasné, že celý proces sa uskutočnil transparentne, odborne a bez akýchkoľvek vplyvov. Napriek tomu, že minister žiada stopku, v Centrálnom registri zmlúv už medzitým pribudli kontrakty za viac než 60 miliónov eur a úrad podpredsedu vlády ani po niekoľkých dňoch nepotvrdil, či proces skutočne zastaví.
Opakovanie Plavčanovho scenára
Celú situáciu vyvolala kritika opozície, ktorá upozornila, že časť dotácií smeruje k prepojeným osobám či firmám bez zjavnej expertízy. Progresívne Slovensko a SaS hovoria o opakovaní známeho „Plavčanovho scenára“, keď eurofondy pre vedu a výskum pred rokmi končili v rukách málo známych spoločností.
Opozičný poslanec Ján Hargaš (PS) označil pridelenie troch miliónov eur firme Grizzly Capital za príklad politickej korupcie, pričom poukázal na jej prepojenie na darcu strany Hlas-SD. Podobne SaS pripomína sériu medializovaných prípadov. Od firmy Perry Soft s prepojením na poradcu prezidenta Pellegriniho až po garážovú firmu DBC Slovakia, ktorá napriek symbolickým tržbám či chýbajúcim zamestnancom získala 1,45 milióna eur na projekt krvnej diagnostiky. Predseda SaS Branislav Gröhling nešetril kritikou, keď vyhlásil: „Tam, kde je Hlas, tam sa kradne.“
Poprosíme demisiu, pán Eštok - KOMENTÁR
Úrad podpredsedu vlády všetky obvinenia odmieta. Štátna tajomníčka Alena Sabelová tvrdí, že proces prideľovania bol zákonný a dokonca sa uskutočnil vo viacerých fázach prísnejšie, než predpis vyžaduje.
K podozreniam o manipulácii s hodnotiteľmi dodala, že každý z projektov hodnotili dvaja nezávislí hodnotitelia a tí boli prideľovaní náhodným žrebovaním s notárskym záznamom. Zároveň potvrdila, že hodnotitelia mohli namietať konflikt záujmu a viacerí túto možnosť podľa nej aj využili.
Najskorumpovanejší členovia vlády
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje piatkovérozhodnutie Roberta Fica odvolať vicepremiéra Petra Kmeca za jasný dôkaz, že ministri Hlasu sú najskorumpovanejší ministri tejto vlády. „Po Zuzane Dolinkovej je toto ďalší minister Hlasu, ktorý musí odísť. Kmec navyše zneužil svoju funkciu. Potvrdilo sa to, na čo sme upozorňovali, tam, kde vládne Hlas, tam miznú verejné financie. Toto nie je náhoda, toto je systém. Systém, v ktorom sa rozkrádajú peniaze nás všetkých. Kauzu rozdeľovania 200 miliónov eur medzi firmy prepojené na Hlas, kamarátov a poradcov prezidenta či straníckych sponzorov nemohol ignorovať už ani premiér. Vyzývame prezidenta, aby okamžite konal a návrh na odvolanie Kmeca neodkladne schválil,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Finančná správa posilní vyšetrovanie daňovej kriminality, zistenia európskej prokurátorky sú podľa opozície alarmujúcim zrkadlom – VIDEO
“Náš tlak a naše odhalenia boli úspešné – usvedčili sme Ficovu vládu z ďalšej megalúpeže. Len dnes sme upozornili na to, že jednu z najvyšších dotácií na vedu a výskum získal subjekt, ktorému šéfuje asistent poslanca Barteka (Hlas) – straníckeho kolegu podpredsedu vlády Petra Kmeca, ktorého úrad o dotáciách rozhodoval. Odvolať Petra Kmeca však nestačí, keďže stihol podpísať zmluvy za 60 miliónov eur. Zmluvy treba vypovedať, nakradnuté vrátiť a strojcov tejto kauzy postaviť pred spravodlivosť. Preto podávame aj trestné oznámenie a budeme žiadať dôsledné vyvodenie zodpovednosti. Okrádanie ľudí na Slovensku má táto vládna koalícia v krvi a situácia sa zmení len vtedy, keď sa vymení celá vláda,” uviedla predsedníčka strany ZA ĽUDÍVeronika Remišová.
Ficova výberová zodpovednosť
„Od začiatku bolo jasné, že dotácie u pána podpredsedu Kmeca neboli nič iné než organizovaný kšeft pre kamarátov Hlasu. V Progresívnom Slovensku sme odkryli prepojenie na sponzora Hlasu a dnes sme podali trestné oznámenie aj s dôkazmi. Premiér Fico po tlaku verejnosti nemal inú možnosť, než Kmeca odvolať. Táto kauza je len vyvrcholením čierneho týždňa koalície, ktorá už ani neskrýva svoju neschopnosť. Zrážajú sa im vlaky, študenti po celom Slovensku im kriedami píšu, čo si o nich myslia – a oni namiesto riešenia problémov krajiny organizujú ďalšie a ďalšie kšefty. Prešľapov je toľko, že tri posledné už radšej na rýchlo pozastavili: záchranky, IT tender na MIRRI a Kmecove dotácie. Ak niečo treba po týchto prešlapoch pozastaviť, tak celú Ficovu vládu. A čo najskôr ju vymeniť. Prezident nemá inú možnosť, ako pána Kmeca odvolať. A my budeme pokračovať v odkrývaní všetkých prepojení, všetkých aktérov a všetkých schém. Ľudia majú právo vedieť, komu a prečo tiekli desiatky miliónov eur – a kto za to nesie zodpovednosť,“ komentoval rozhodnutie premiéra poslanec NRSR za PS Ján Hargaš.
Progresívci žiadajú demisiu ministra dopravy, ľudia sa podľa Šimečku začínajú báť chodiť vlakom – VIDEO
KDH reagovalo slovami, že v politike má platiť pravidlo „padni, komu padni“. Podľa KDH to však u premiéra Roberta Fica neplatí. Zodpovednosť vyvodzuje iba voči druhým, nikdy voči vlastným ľuďom a už vôbec nie voči sebe. „Odvolanie Petra Kmeca zo strany Hlas síce vítame, ale je jasné, že ide najmä o snahu prekryť problémy, ktoré vláda dlhodobo nerieši – slabú konsolidáciu, chaos v bezpečnosti a nečinnosť voči daňovým podvodom. Rovnako mal premiér konať aj pri kolabujúcich záchrankách, opakovaných vlakových haváriách či zbabranej trestnej reforme. Zodpovednosť nemôže byť výberová. Ak má mať táto krajina dôveru ľudí, musí platiť rovnako pre všetkých,“ uvádza KDH v stanovisku.