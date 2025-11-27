Podpísanie zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov nie je isté, Pellegrini nevidí logiku v konaní vlády – VIDEO

Určite nie je istota, že to podpíšem, deklaroval prezident Peter Pellegrini na margo návrhu na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý aktuálne v skrátenom legislatívnom konaní prerokúvajú poslanci v Národnej rade SR.
„Verte mi, že veľmi zodpovedne rozhodnem, keď dostanem tento zákon na stôl,“ povedal v reakcii na novinárske otázky počas svojej oficiálnej návštevy Portugalska.
Konanie EÚ proti Slovensku
Návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona ruší a nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa stáva jeho právnym nástupcom a preberá všetky jeho práva a povinnosti.
Fico doplnil, že došlo k dohode medzi rezortmi vnútra a spravodlivosti a Úradom vlády SR, že do zákona sa prenesie príbuzná agenda obetí trestných činov a ich odškodňovanie. Prezident Pellegrini zdôraznil, že vláda musí vždy konať tak, aby neohrozila národnoštátne záujmy Slovenska, ani vo vzťahu k fondom Európskej únie. Poukázal pritom na konanie zo strany Európskej komisie voči SR v súvislosti s nedávnou novelizáciou ústavy.
Iné problémy
„Ako prezident som nevzhliadol dôvody, prečo vláda musela zasadnúť v sobotu, a prečo musela v sobotu okamžite v skrátenom legislatívnom konaní rozhodnúť o tom, že ide meniť Úrad na ochranu oznamovateľov, že ide rozširovať jeho koncepcie, a tak ďalej. Priznám sa, že nevidím tam ani ja tú logiku,“ vyjadril sa, poznamenávajúc, že dosiaľ z danej debaty nepochopil urgentnosť celej záležitosti.
Na margo argumentov, že ide o opatrenie v rámci konsolidácie, Pellegrini povedal, že dotknutý úrad je taký maličký a je to „úplne nič, v rámci rozpočtu„. Hlava štátu je toho názoru, že na Slovensku je omnoho viac iných problémov, než je Úrad na ochranu oznamovateľov.
Slušné rokovanie
„Pokiaľ vláda videla, že treba niečo s tým robiť, prečo s tým neprišla skôr? Prečo s tým prišla po dvoch rokoch svojho vládnutia?“ spytoval sa prezident. Podotkol, že nemá nič proti spájaniu úradov, napríklad myšlienke protimonopolného úradu a úradu pre verejné obstarávanie, no je toho názoru to má byť oznámené, zdôvodnené a prerokované, a schválené po riadnej diskusii.
„Už aj tá forma prerokovávania v parlamente už naozaj prekračuje akékoľvek miery nejakého slušného rokovania a uznávania pravidiel, a to hovorím aj ako bývalý dvojnásobný predseda parlamentu,“ vyjadril sa Pellegrini. Dané konanie podľa jeho slov nezodpovedá 21. storočiu a postráda základnú politickú kultúru. Hlava štátu avizovala, že bude veľmi pozorne sledovať celý proces, aj zdôvodnenie, prečo by malo byť rozhodnuté v skrátenom legislatívnom konaní.