Liberáli prichádzajú s návrhom novely ústavy, má zabrániť sankciám voči Slovensku zo strany eurokomisie – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) prichádza s návrhom novely ústavy, ktorý má zabrániť sankciám voči Slovensku zo strany Európskej komisie.
Návrhy SaS
V novele chcú liberáli zakotviť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO, a tiež uznanie nadradenosti práva EÚ nad slovenským.
Za konanie voči Slovensku môžu všetci, ktorí hlasovali za zmenu ústavy, tvrdí SaS a prináša riešenie
„Jasne tým vyšleme signál, že náš životný priestor, bezpečie a prosperita sú pevne zakotvené v NATO a v EÚ, nie v nejakej izolácii,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling. Aktuálny spor s Európskou komisiou pre schválenú novelu ústavy je podľa neho veľmi vážny, pretože má nielen právne následky, ale hrozia nám aj finančné sankcie a poškodzuje sa tým aj reputácia Slovenska.
„Preto je dôležité, aby sme dali nejaké riešenie,“ prízvukoval. Infringement podľa neho prišiel pre „nezmyselnú zmenu ústavy, ktorá nikomu nepomohla“.
Schválená novely ústavy
Ako povedal poslanec SaS Ondrej Dostál, schválená novela ústavy spochybňuje nadradenosť práva EÚ a nie je to len dojem opozície, ako sa snažili podsúvať poslanci, ktorí za zmeny zahlasovali, ale takto to evidentne vníma aj Európska komisia.
Fico reaguje na infringement Európskej komisie, na zmenu Ústavy SR nevidí žiadny dôvod – VIDEO
„Inak by nemala dôvod uvažovať o začatí konania o infringemente. Ak bude takáto formulácia do ústavy doplnená, tak Európska komisia nebude mať dôvod konať voči Slovensku, pretože bude explicitne napísané, že nič v ústave ani v ústavných zákonoch nemožno vykladať ako spochybnenie prednosti práva Európskej únie,“ zdôraznil.
Gröhling vyzýva k podpore
Líder SaS vyzval všetkých poslancov naprieč celým politickým spektrom, aby podporili riešenie, ktoré predkladá SaS, a zabránili tak sankciám.
Dodal, že je zvedavý, ako k hlasovaniu pristúpia poslanci Ján Ferenčák, Peter Kmec či celkovo poslanci strany Hlas, ktorí sa podľa neho tvária ako zástancovia EÚ, no pritom kryjú podvody svojich ľudí. Gröhling tiež upozornil na to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) rušením Úradu pre ochranu oznamovateľov ženie Slovensko pred ďalší infringement zo strany Európskej komisie.