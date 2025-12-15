Po roku neistoty je americká ekonomika pripravená na obrat, predpovedá šéf newyorskej pobočky Fedu

Americká ekonomika sa po roku plnom neistoty zdá byť pripravená na obrat a v roku 2026 by mala zaznamenať solídny rast, uviedol v pondelok šéf newyorskej pobočky Federálneho rezervného systému (Fed) John Williams. Dodal, že pokrok pri znižovaní inflácie sa dočasne zastavil.
Odolná napriek neistote
„Ak by som mal jedným slovom opísať rok 2025, je to neistota,“ povedal Williams členom New Jersey Bankers Association s odkazom na geopolitické udalosti a zmeny v obchodnej politike. Napriek tomu podľa neho americká ekonomika preukázala odolnosť a „vyzerá byť pripravená nabrať na sile“.
OECD zlepšila prognózu ekonomického rastu USA a eurozóny
Williams uviedol, že inflácia sa drží okolo 2,75 percenta, čo je približne rovnaká úroveň ako pred rokom. Odhaduje, že clá prispeli k inflácii približne vo výške pol percentuálneho bodu, hoci ich vplyv bol „miernejší a rozloženejší v čase“, než očakával.
Ochladenie na trhu práce
Trh práce podľa neho ďalej ochladzuje, zdôraznil však, že ide o postupný proces bez náznakov prudkého nárastu prepúšťania.
Americký súkromný sektor minulý mesiac znížil počet zamestnancov
Riziká pre zamestnanosť sa podľa Williamsa zvýšili, zatiaľ čo riziká vyššej inflácie „mierne klesli“. Očakáva, že inflácia v budúcom roku klesne tesne pod 2,5 percenta a cieľ Fedu na úrovni dvoch percent dosiahne v roku 2027. Vplyv ciel označil za „jednorazový cenový efekt“.
Minulý týždeň americký Fed tretíkrát v tomto roku znížil úrokové sadzby, pričom Williams hlasoval spolu s väčšinou za tento krok.