Pirátom sa nepáči „telefonické“ vyhodenie Bartoša a opustia vládu premiéra Fialu

Česká strana Piráti sa chystá odísť z vlády v utorok. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, povedal to v nedeľu jej doterajší predseda Ivan Bartoš.

Odvolanie Bartoša z funkcie

„Ak vyhodíte z vlády predsedu strany telefonicky, tak strana asi nemôže reagovať inak,“ vyjadril sa Bartoš pre Českú televíziu. Piráti sa pre odchod z vlády rozhodli po tom, ako premiér oznámil odvolanie Bartoša z ministerského postu.

„V pondelok sa skončí hlasovanie (Pirátov o odchode z vlády). V utorok toto hlasovanie vyhodnotí a potvrdí poslanecký klub Pirátov. Následne zvyšní dvaja ministri podávajú demisiu do rúk premiéra,“ popísal Bartoš harmonogram.

Lipavský s odchodom nesúhlasí

Český premiér Petr Fiala ohlásil odvolanie Bartoša z funkcie ministra pre miestny rozvoj v utorok. Za hlavný dôvod označil nezvládnutú digitalizáciu stavebného konania.

Piráti však nie sú spokojní so spôsobom, ktorým to premiér urobil. Oznámili preto, že vládu opustia aj ďalší dvaja ministri za Pirátov, a to šéf rezortu diplomacie Jan Lipavský a minister pre legislatívu Michal Šalomoun.

Premiér chce, aby sa vládu podarilo znovu uviesť do plného chodu čo najskôr. „Chcel by som, aby riešenie bolo známe do utorkového večera, aby som s ním mohol v stredu oboznámiť verejnosť a aby sme to riešenie uskutočnili najneskôr do 14 dní,“ povedal pre TN.cz.

Minister zahraničia Jan Lipavský s odchodom Pirátov z vlády nesúhlasí a už vyhlásil, že stranu opustí. Minister síce ráta s tým, že demisiu podá, ale špekuluje sa už aj o jeho ďalšom pôsobení vo vláde. Záujem o jeho zotrvanie vyjadril premiér Fiala aj ďalší politici.