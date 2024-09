Lídri štyroch strán českej koalície stoja za premiérom Fialom, Piráti po odvolaní Bartoša zvažujú odchod z vlády

Predsedovia štyroch politických strán českej vládnej päťkoalície stoja za premiérom Petrom Fialom po tom, ako sa rozhodol odvolať ministra pre miestny rozvoj Ivana Bartoša (Piráti). Strana Piráti oznámila, že plánuje odchod z vlády.

„Nikto Pirátov z vlády nevyhadzuje, premiér dnes oznámil svoje rozhodnutie a požiadal o novú nomináciu na pozíciu ministra pre miestny rozvoj,“ komentoval na sieti X napríklad predseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Piráti požadujú, aby sa za nich postavilo aj hnutie STAN, s ktorým do Snemovne kandidovali. „Mali sme heslo: Spoločne do vlády, spoločne do opozície,“ pripomenuli.

Minister vnútra a predseda hnutia STAN Vít Rakúšan sa však vyjadroval miernejšie. „Rozhodnutie premiéra odvolať Ivana Bartoša som sa dozvedel krátko pred tlačovkou konferenciou telefonicky od Petra Fialu. Je zodpovednosťou premiéra, aby po tomto prekvapujúcom kroku zaistil stabilitu koalície,“ uviedol Rakúšan na X.

„Podľa môjho názoru by sme ako koalícia mali vo vláde zostať,“ povedal šéf STAN. „Neteší ma, že Piráti zvažujú odchod z vlády,“ dodal.