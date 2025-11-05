Piešťanské Čajky majú piaty pokus o víťazstvo v Európskom pohári. V Madride nastúpia proti lídrovi

Piešťanské Čajky majú za sebou štyri zápasy v I-skupine Európskeho pohára basketbalistiek, ale ani v jednom sa netešili z víťazstva.
Bez šance na postup do vyraďovacej časti figurujú na poslednom štvrtom mieste tabuľky.
To však neznamená, že do zostávajúcich dvoch zápasov pôjdu bez viery vo víťazstvo. Prvý pokus budú mať v stredu večer od 20.00 h na palubovke španielskeho tímu Movistar Estudiantes Madrid. Proti lídrovi tabuľky nebude mať slovenský majster čo stratiť, môže však milo prekvapiť.
Bojovali o víťazstvo
Práve proti madridskému tímu odštartovali Čajky sériu domácich stretnutí v Eurocupe a v Diplomat aréne boli vtedy najbližšie k úspechu. Napokon prehrali 52:64.
„Čaká nás opäť veľmi náročný súper, ktorý v predchádzajúcom kole vyhral na palubovke Angers. Myslím si, že doma sme s nimi odohrali asi náš najlepší zápas v Eurocupe. V podstate do konca sme v ňom bojovali o víťazstvo, náš výkon bol veľmi dobrý. Keby sa nám ho podarilo zopakovať, tak by som bol veľmi rád,“uviedol tréner Peter Jankovič na klubovom webe Piešťanských Čajok.
Hrať bez chýb
Tréner najlepšieho slovenského ženského klubu dobre vie, že len výkon na hranici možností v obrane a útoku môže jeho zverenkyne posunúť k požadovanému výsledku.
„Nemôžeme robiť chyby, respektíve ich musíme minimalizovať a strieľať s vysokým percentom. To je jediná cesta, ako dosiahnuť želaný výsledok. Ak podáme minimálne taký výkon ako doma, mohli by sme odísť so vztýčenou hlavou. Hlavnou prioritou je bojovať od začiatku do konca, aby sme sa nevzdávali a neprišli to len odohrať,“ dodal Jankovič.
Ešte pred zápasom v Madride odohrajú v stredu v I-skupine EP FIBA duel Rapid Bukurešť – UF Angers Basket. Začne sa o 18.00 h.