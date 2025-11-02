Vyhrali aj šiestykrát v sezóne! Levice sú na vrchole, vraví tréner Slovana Naglič

Šiesty zápas a šiesty víťazný. Úradujúci slovenský basketbalový majster Patrioti Levice zatiaľ nemá konkurenciu v novej sezóne Tipos SBL.
V sobotu v Bratislave v súboji prvých dvoch tímov tabuľky Levice zdolali domáci Slovan 86:73 (34:37) a poistili si prvé miesto.
Rozhodla III. štvrtina
Po vyrovnanom prvom polčase nastala v tretej štvrtine jasná prevaha hostí. Po trojke Stevensona v 23. min ešte Slovan viedol 43:39, ale potom prišlo zdrvujúcich päť minút Levíc. Hostia potiahli bodovú šnúru 20:0 a za stavu 59:43 po úspešnom „dunku“ Cariusa bolo takmer po zápase.
Dostatočný náskok
Vo štvrtej štvrtine si Patrioti už udržiavali dostatočný náskok, ktorý len zriedka klesol pod 10 bodov. Najlepším strelcom zápasu sa stal Američan v drese Levíc Rickey McGill, ktorý k 32 bodom pridal aj 4 doskoky a 4 získané lopty. A to premenil len jednu trojku zo šiestich pokusov.
Na polovicu to nejde
„Levice sú v tomto momente na vrchole, hrajú Ligu majstrov. Hrajú výborne aj tímovo. Nám sa nehrá celkom ľahko, absolvovali sme viacero zmien, aj teraz nám prichádza nový hráč. Musíme to dať dokopy. Ale nemôžeme hľadať alibi. Problém je v zodpovednosti. S Levicami sa nedá hrať na polovicu,“ zhodnotil tréner Slovana Bratislava Aramis Naglič na webe sbl.slovakbasket.sk.
Víťazstvo aj dobrá nálada
Levičania sa vrátili do bratislavskej Gopas Arény po troch dňoch, keď tam spôsobili takmer senzáciu v Lige majstrov. Napokon však s hráčmi AEK Atény prehrali 69:71. Teraz si to vynahradili skvelým víťazstvom v prvej repríze finálovej série z uplynulej sezóny.
„Hrali sme na silnej palubovke. Nie je ľahké sem prísť a vyhrať. Najmä v prvom polčase to bol z našej strany veľmi dobrý výkon. Samozrejme, do tabuľky sa ráta víťazstvo, ale fungovanie tímu, tréningy a celý nabitý program sa ľahšie prežíva s dobrou pozitívnou náladou. Verím, že si ju udržíme,“ skonštatoval tréner Patriotov Michal Madzin.
„Slovan sa držal v prvom polčase, dovtedy to bol vyrovnaný zápas. V druhom polčase sme dali nejaké ľahké koše. Rickey McGill mal ľahké zisky… Myslím, že to súpera trocha zlomilo, keď sa snažil dotiahnuť,“ uviedol hráč Levíc Boris Bojanovský.