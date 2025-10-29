Levice proti Aténam siahali na senzáciu. Rozhodla posledná trojka, ktorá nepadla - VIDEO

Prvý domáci zápas basketbalistov Levíc v Lige majstrov mal všetko – vyrovnaný priebeh, enormnú kvalitu a stupňujúcu sa drámu až do samého konca.
To všetko vo skvelej atmosfére vypredanej, vyše trojtisícovej, Gopass Arény v Bratislave. Chýbal iba šťastný koniec pre slovenského zástupcu. Trojkový pokus Aatuho Kivimäkiho pár sekúnd pred koncom však tesne nevyšiel a Levice podľahli Aténam 69:71 (36:38).
Podľa papierových predpokladov to mala byť jasná záležitosť lídra gréckej najvyššej súťaže AEK Atény, ale Levice sa súpera slávneho mena nezľakli.
Vo všetkých štyroch štvrtinách udatne držali krok. Domáci viedli najvyšším rozdielom v polovici prvej štvrtiny o 6 bodov (12:6), hostia o 8 bodov v 28. min (53:45). To je nespochybniteľný dôkaz o vyrovnanosti zápasu.
Levice boli blízko
Tri a pol minúty pred koncom sa Levice po bodovom úseku 13:4 ujali vedenia 64:62 a neskôr po trojke Rickieho McGilla viedli ešte 67:64. Senzačné víťazstvo bolo na spadnutie, ale v záverečnej dvojminútovke hostia vystupňovali tempo a najmä zásluhou fyzicky nadupaného Franka Bartleyho otočili na 71:67.
Záver mal v rukách fínsky rozohrávač Levíc Kivimäki. Najprv skvelým vnikom pod kôš znížil na 69:71, ale štyri sekundy pred koncom tesne minul rozhodujúcu trojku. Na levickej strane bol najlepší strelec 20-bodový Američan McGill, ktorý odohral kompletných 40 minút. Pridal aj sedem asistencií a štyri zisky.
Tréner mal sen…
„Bol to historický zápas. Mal som sen, že odohráme zápas, na ktorý nezabudneme do konca svojich životov. A presne taký zápas sme odohrali. Dotiahli sme to až do poslednej rozhodujúcej strely, ktorá je doménou Aatuho Kivimäkiho. Videl som ako lopta mieri do koša, ale nakoniec to nevyšlo. Dostali sme sa do Ligy majstrov vďaka niekoľkým veľkým strelám z konca zápasov, takže je férové, že teraz sme dostali túto lekciu,“ zhodnotil Michal Madzin, tréner Patriotov Levice, na webe championsleague.basketball.
Sklamaný aj hrdý
Tréner slovenského majstra dodal, že veľa nechýbalo, aby obrazne povedané – v Bratislave v utorok večer spadla hala.
„Časť srdca je sklamaná, ale popri sklamaní je v ňom aj obrovská hrdosť na to, ako chlapci hrali. Každý sa rozkrájal pre tím. Napriek tomu, že sme prehrávali o osem bodov, energia nešla dolu a pár minút pred koncom sme vyhrávali. Mohlo to byť niečo ešte špeciálne, asi by spadla hala,“ vravel Madzin pre basket.sk.
Najbližšie opäť v Bratislave
Zatiaľ čo Levice prehrali druhý z troch zápasov v F-skupine LM, Atény sú na jej čele so stopercentným ziskom 6 bodov. Na Szolnok a Rigu ešte len čaká vzájomný zápas v stredu v maďarskom Miškovci. Levice sa najbližšie predstavia opäť doma, v utorok 11. novembra hostia maďarský Szolnok.
„Nech je náš výkon proti Aténam hodená rukavica do zvyšného diania v skupine. Súperi vidia, čo ich môže čakať v Bratislave. Už nás nikto nepodcení a nepôjdu do toho ako Atény, že si prišli po povinné víťazstvo,“ dodal Madzin.