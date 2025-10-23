Piešťanské Čajky naďalej čakajú na pohárový triumf, doma podľahli aj súperkám z Francúzska

Úradujúce slovenské šampiónky v basketbale žien Piešťanské Čajky naďalej čakajú na víťazstvo v tohtosezónnej edícii Európskeho pohára. V treťom súboji I-skupiny podľahli na vlastnej palubovke francúzskemu tímu UFAB49 Angers hladko 57:81.
Piešťanské Čajky aj v druhom zápase v Európskom pohári basketbalistiek prehrali, predsavzatie však splnili
Krok sa favoritkami držali basketbalistky slovenského družstva len v prvej a poslednej štvrtine. Francúzky dominovali v druhej aj tretej a vypracovali si tam dostatočný náskok.
„Myslím si, že v druhej časti prvej štvrtiny sme sa trochu rozbehli. Opadla z nás nejaká nervozita a prílišný rešpekt, ktorý sme mali a tam pre nás v podstate skončil zápas. Prvá štvrtina bola ako-tak solídna, potom sme sa začali báť, utekať, nechceli sme ísť do kontaktu. Vyhýbali sme sa, len aby sa nás niekto nedotkol a tak sa to s nami celý zápas ťahalo. Francúzky ukázali svoju kvalitu, fyzický a náročný basketbal po celých 40 minút. Môžeme sa baviť o tom, že sme bojovali s tým a snažili sme sa nejakým spôsobom prebiť, ale vidieť tam kvalitu. My na to momentálne nemáme. Ťažko sa mi takýto zápas hodnotí,“ zhodnotil kouč Peter Jankovič po prehre svojich zvereniek, cituje ho oficiálny web Čajok.
Piešťanské Čajky vstupujú do pohárovej Európy. V úvode ich čaká rumunský Rapid Bukurešť
„Myslím si, že oproti predchádzajúcemu zápasu to bol trochu silnejší súper. Bohužiaľ, nedarilo sa nám stále plniť všetky pokyny trénera. Hlavne v obrane a na útočnej polovici sme nepremieňali ľahké koše. O tom hovorí aj výsledok. Myslím si, že v Eurocupe sa s 57 bodmi ťažko vyhráva,“ uviedla šesťbodová Hana Jakubčeková.
Šnúru domácich pohárových duelov uzavrú basketbalistky Piešťan v stredu 29. októbra duelom proti rumunskému Rapidu Bukurešť.