Piešťanské Čajky by chceli doma dosiahnuť prvý triumf, proti budú súperky z Rumunska - VIDEO, FOTO

Úradujúce slovenské šampiónky v basketbale majú za sebou už tri vystúpenia v Európskom pohári žien, no na prvé víťazstvo stále čakajú. Zverenky trénera Petra Jankoviča sériu troch domácich duelov uzavrú v stredu duelom proti rumunskému Rapidu Bukurešť.
A majú mu čo vracať, veď v prvom vzájomnom súboji na palubovke súperiek 51:69. A hlavný cieľ je jasný – zmazať nulu z kolónky víťazstiev.
„Prvý zápas s Rapidom určite poznačilo zranenie Indie Farcyovej. Myslím si, že z našej strany bol ešte prvý polčas fajn, ale potom sme sa začali strácať, hlavne na útočnej polovici. Nevedeli sme premeniť ľahké pozície, ktoré sme si dokázali vytvoriť. Začala sa tým prehlbovať naša frustrácia zo situácie a domáci tím hral v pohode. Som toho názoru, že zranenie ovplyvnilo priebeh stretnutia, ale je to už za nami,“ vyhlásil kouč Jankovič podľa oficiálneho webu Čajok.
Je dosť možné, že v stredu jeho hráčky absolvujú posledný domáci duel v európskom pohári v tejto sezóny. „Treba v ňom odovzdať všetko a pokúsiť sa o víťazstvo. Momentálne nie sme v pozícii dávania veľkohubých vyhlásení, ale ideme sa pobiť o to, aby sme si pripísali aspoň jedno víťazstvo. Potom už nik nevie, čo sa môže ďalej udiať. V prvom rade, musíme byť koncentrovaní a začať premieňať strely, ktoré nedávame, hlavne v posledných eurocupových zápasoch. Každá strela nás stojí dobrý výsledok, čiže na to sa musíme koncentrovať. Je potrebné brániť od začiatku stretnutia, aby sme ich nepustili do veľkého trháku, pretože potom bude veľký problém ich zastaviť,“ doplnil.
Rozohrávačka Ema Szmereková si uvedomuje, že duel v Bukurešti prehrali v druhom polčase častým zaváhaním v zakončení. „Zaostávali sme hlavne v úspešnosti a robili sme chyby, ktoré súper okamžite trestal. Postupne si vytvoril náskok, ktorý sa nám už nepodarilo dohnať,“ prezradila na webe klubu.
„V takýchto zápasoch je potrestaná každá chyba. Je dôležité byť koncentrovaní celých 40 minút, dodržiavať dohodnuté pokyny a sústrediť sa na každú maličkosť. Úspešnosť streľby je tiež veľmi dôležitý faktor,“ myslí si.
A na čo si musia Čajky dávať pozor pred stredou? „Na zbytočné straty, pretože súper sa snaží ísť za každou loptou. Je potrebná väčšia sústredenosť pri zakončovaní spod koša, ktoré nám v poslednej dobe robia veľké problémy. Chceme hrať koncentrovane 40 minút a bojovať o každú loptu,“ uviedla.