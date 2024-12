Petardy sú síce oficiálne zakázané, no ohňostroj sa podľa nového zákona používať môže

Petardy sú síce zakázané, no ohňostroj sa podľa nového zákona používať môže. Upozornil na to predseda Asociácie predajcov pyrotechniky Tomáš Šmitala a vysvetlil, aká zábavná pyrotechnika sa tento rok môže používať, a ktorá je naopak zakázaná.

Ako uviedol, predajcovia sa totiž stretávajú s mylnými domnienkami, že predaj a použitie zábavnej pyrotechniky je zakázaný úplne. Šmitala vysvetlil, že je rozdiel medzi petardou a ohňostrojom. Ohňostroj je založený na vizuálnych efektoch a robí farebné efekty vo vzduchu.

Naopak hlavným efektom petárd je hluk. Pyrotechnika, ktorou hlavným efektom je hluk, je zakázaná. Ide tak o petardy, zábleskové petardy, batérie výmetníc, ktorých hlavným efektom je zvuk, batérie petárd a batérie petárd s externou oporou. Ohňostroje sú podľa zákona povolené ako predávať, tak aj používať.

Hluk pri výbuchu ohňostroja

Ako Šmitala upozornil, niektoré petardy majú podobné vlastnosti ako ohňostroj. Sú petardy, ktoré podobne, ako ohňostroj, vybuchujú v lufte. Rozdiel je však ten, že petardy vo vzduchu nerobia farebné efekty.

Ide o krátky výbuch, ktorý vyzerá ako žltá guľa a tento efekt trvá asi jednu sekundu. Ohňostroj robí naopak farebné efekty, ktoré horia aj tri až štyri sekundy. Šmitala súčasne vysvetlil, že hluk pri výbuchu ohňostroja je päťkrát menší ako pri petarde.

„Záblesková petarda má výbušnú zložku, ktorá robí veľmi silný zvuk. Petardy s čiernym prachom, ktoré majú slabší výbušný hluk sú povolené,“ priblížil Šmitala. Súčasne priblížil, že je rozdiel medzi petardou a takzvaným generátorom hluku.

Generátor hluku a záblesková petarda

„Generátor hluku slúži prioritne nie na zábavné účely ale na iné, ako napríklad odstrašovanie vtáctva a medveďov,“ vysvetlil Šmitala s tým, že ide o pyrotechniku s označením P1 a na Slovensku sa dá kúpiť.

„Nie je to zakázané ani v zákone. To, či ide o generátor hluku alebo zábleskovú petardu zistíme priamo na balení výrobku. Ak je na balení napísané generátor zvuku a kategória P1, tak ide o pyrotechniku, ktorá sa môže používať a nakupovať celoročne,“ vysvetlil predseda Asociácie predajcov pyrotechniky.

Zakázané výrobky

Predseda asociácie ďalej priblížil, že ak ide o predaj pyrotechniky, tak kategóriu pyrotechniky F2 je povolené predávať len osobám starším ako 18 rokov, a to len v čase od 1. do 31. decembra. To však neplatí pre petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk.

Tieto výrobky sú zakázané. Použitie povolenej pyrotechniky z kategórie F2 je povolené len v období od 31.decembra od 18:00 do 1. januára do 2:00. Pre pyrotechnické výrobky kategórie F3 platí to isté, no predaj je možný len osobám starším ako 21 rokov.

Šmitala dodal, že obec môže z dôvodu ochrany verejného zdravia alebo poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo úplne zakázať používanie pyrotechnických výrobkov na území obce alebo jej častiach nad rámec obmedzenia, ktoré určuje nový zákon.

Jediná šanca na púšťanie ohňostroja

„Napríklad primátor Nitry sa rozhodol, že za jednu osobu zakáže celej Nitre používať akúkoľvek pyrotechniku, a teda tisíckam používateľov pyrotechniky. Za to, že on ju nemá rad, tak sa rozhodol, že ju nebude mať rád nikto. Ide aj o ďalšie mestá, ako Bratislava či Liptovský Mikuláš,“ dodal predseda asociácie s tým, že Silvester je jediná šanca na púšťanie ohňostroja a primátori sa môžu rozhodnúť, že táto možnosť nebude ani v tento deň.

Súčasne upozornil, že na Slovensku sú v tejto súvislosti jedny z najtvrdších zákonov v EÚ. „Z krajín EÚ sú petardy a zábleskové petardy zakázané len v troch krajinách. Je to Slovensko, Maďarsko a Fínsko,“ priblížil Šmitala. Povolené sú teda ohňostroje, pyrotechnika kategórie P1, povolené sú aj rímske sviece s farebným svetlom, rakety s farebným svetlom a tiež prskavky. Ako však Šmitala upozornil v Nitre napríklad zakázali už aj prskavky.

„Už sú povolené len maličké prskavky. Ak máte 50 centimetrové prskavky, tie sú zakázané a môžete dostať ohromnú pokutu,“ dodal predseda asociácie. Ak to primátor mesta nezakázal, je možné povolenú pyrotechniku púšťať počas ôsmich hodín od 31. decembra od 18:00 do 1. januára do 2:00.

Zakázanie na konkrétnych miestach

Požívanie povolenej pyrotechniky je však zakázané na konkrétnych miestach a za nerešpektovanie hrozí pokuta. Strieľanie je zakázané do 250 metrov od zariadení ako sú nemocnice, liečebne, hospice, domovy ošetrovateľskej starostlivosti či zariadenia sociálnych služieb.

Ďalej ide o zariadenia, v ktorých sa nachádzajú zvieratá, a teda karanténne stanice, útulky, záchranné centrá pre zvieratá, veterinárne kliniky s časťou pre hospitalizáciu zvierat a tiež registrované chovné zariadenia s chovom hospodárskych zvierat. Rovnako je používanie pyrotechniky zakázané aj v blízkosti zoologických záhrad či zariadení na záchranu chránených živočíchov.

Šmitala súčasne upozornil, že podľa zákona je potrebné aj správne naložiť s odpadom po pyrotechnike. Ako však upozornil, nie je vhodné pyrotechniku vyhadzovať hneď, pretože môže ešte stále tlieť. Odporúča ju upratať až nasledujúci deň po jej použití. Zákon totiž neurčuje, kedy musí byť pyrotechnika odstránená.