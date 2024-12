Nemáte plán na Silvestra? Tu je sedem tipov na nezabudnuteľné silvestrovské podujatia na Slovensku

Silvester sa blíži a vy ešte nemáte plán? Slovensko ponúka veľa možností, ako privítať nový rok s rodinou či priateľmi, či už hľadáte bujarú oslavu s ohňostrojom a živou hudbou alebo útulnú horskú chatu so skvelou atmosférou – od hotelov s bohatým programom až po mestá plné živej zábavy.

Pripravili sme pre vás prehľad top destinácií, kde zažijete nezabudnuteľnú silvestrovskú noc 2024. Nechajte sa inšpirovať a zažite oslavu, na ktorú budete spomínať po celý ďalší rok.

Silvester v Bešeňovej v štýle ABBA

Ak chcete osláviť Silvester netradične – s bublinkami nielen v pohári, ale aj v bazéne, podujatie vo Vodnom parku Bešeňová je pre vás ako stvorené. Vstupenka zahŕňa Aqua Ticket na večerné kúpanie a špeciálny program so skupinami ABBA Show a Pohoda live, ktorý potrvá od 18.00 do 03.00 rána.

Cena: 49 eur/osoba

Oldies párty na Hrebienku

Oslava nového roka pod hviezdami v spojení s gastronomickým zážitkom, skvelou muzikou a jediným ohňostrojom vo Vysokých Tatrách. To sľubuje podujatie na Hrebienku, kam vás odvezie lanovka, takže sa nemusíte báť, že sa v noci stratíte v lese. Počas akcie si tiež môžete z blízka vychutnať pohľad na precíznu prácu ľadových sochárov v Tatranskom Dóme.

Cena: 159 eur/osoba

Foto: Getty Images

Noc na Smolenickom zámku

Obec Smolenice tento rok pripravila nezabudnuteľnú silvestrovskú oslavu priamo na nádhernom Smolenickom zámku. Zábava sa začína o 18.00 hodine a nebude chýbať DJ, živá hudba ani tombola. Okrem slávnostnej večere sa môžete tešiť na bohaté švédske stoly, ktoré budú k dispozícii po celú noc. Tí, ktorí chcú využiť tento jedinečný večer naplno, si môžu dokúpiť noc na zámku za 50 eur.

Cena: 99 eur/osoba

Silvester na Dunaji

Pre tých, ktorí chcú zakončiť rok 2024 naozaj výnimočne, je luxusná plavba loďou Harmónia s výhľadom na nočnú Bratislavu super voľbou. Na lodi vás čaká tanečná zábava až do rána, gastronomický zážitok s welcome drinkom a bohaté bufetové stoly.

Cena: 144 eur/osoba

Silvestrovská párty v centre Košíc

Ešte nemáte plán na rozlúčku so starým rokom? Príďte 31. decembra do Meduzy v Košiciach a užite si noc plnú tanca, zábavy a skvelej hudby. Čaká vás welcome drink, novoročný prípitok, ohňostroj a herný sektor so šípkami či airhockeyom. Pre milovníkov shishe je pripravený špeciálny lounge bar, a ak túžite po exkluzívnom zážitku, zarezervujte si VIP stôl. Vrcholom večera bude tombola s 12 skvelými cenami.

Cena: 10 eur/osoba

Foto: Getty Images

Kúzelný Silvester v Ždiari s Robom Pappom

Ak hľadáte výnimočný spôsob, ako privítať nový rok, zaujímavá možnosť sa ponúka aj v Ždiari – silvestrovský galavečer v Medveďom brlohu Strachan. Hostí čaká večer plný zážitkov, kde sa skĺbi výborné jedlo, kúzelnícka šou a živá hudba.

Hlavným hudobným hosťom je spevák Robo Papp, o magickú atmosféru sa postará kúzelník Laco Tischler a tanečné rytmy až do rána zabezpečí DJ. Súčasťou programu je slávnostná večera, tombola s atraktívnymi cenami a polnočný bufet na rozlúčku so starým rokom.

Cena: 169 eur/osoba

Kubánska noc v Tatralandii

Ak si chcete posledný večer roka užiť v netradičnej atmosfére, zvážte silvestrovskú párty v Tatralandii. Tropický raj s teplotou nad 30 stupňov Celzia s kubánskymi rytmami je ideálnym miestom na zábavu v bazénoch až do skorého rána. Čakajú vás tanečné show, živé hudobné vystúpenia, bláznivé súťaže a tombola. Hlavnú zábavu zabezpečí DJ spolu s animátormi, ktorí sa postarajú o neopakovateľnú atmosféru. Vstupenka zahŕňa celodenný Aqua Ticket a celovečerný silvestrovský program.

Cena: 49 eur/osoba