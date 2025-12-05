Persóna, ktorá sa oblieka ako vodca v Ugande, urážal Hamran policajnú prezidentku Maškarovú. Schladiť ho musel Spišiak - VIDEO

Bývalý policajní prezidenti Jaroslav Spišiak a Štefan Hamran boli hosťami relácie Večer Mareka Vagoviča, v ktorej sa ich pýtali na názor ohľadom prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej.
Hamran sa v diskusnej relácii mimoriadne ostro vyjadril na adresu policajnej prezidentky. „Pani Maškarová, ktorú som medzi prvými vyhodil z Prezídia Policajného zboru, lebo podľa môjho názoru by nemala nosiť ani uniformu,“ vyhlásil Hamran, ktorý aktuálne pôsobí ako asistent poslankyne za SaSMartiny Bajo Holečkovej.
„Táto persóna, ktorá nosí oblečenie – dá si civilný kostým a dá si na to šnúrky ako v Ugande nejaký vodca. Táto persóna je momentálne policajnou prezidentkou,“ urážal Maškarovú ďalej. Hamran tiež vyhlásil, že Maškarová je hanbou Policajného zboru a označil ju za toxickú persónu.
Studená sprcha od Spišiaka
Naopak bývalý policajný prezident a poslanec NR SR za Progresívne Slovensko Jaroslav Spišiak nesúhlasil s názorom Hamrana a dal mu to v relácii aj patrične najavo. „Rozdiel medzi nami dvomi je, že on dehonestuje osobne, útočí na šnúry, na oblečenie. Ja len odborne,“ povedal Spišiak.
„Ja som si prečítal jej životopis a naozaj od radovej vyššia, okresná a krajská, viceprezidentka. Podľa tohto životopisu neexistuje lepší policajt, súcejší na pozíciu prezidenta. Ani Štefan nemá lepší životopis. Že bol na ÚOU desať rokov? Viete, ale ona bola všade,“ zastal sa Spišiak Maškarovej.
Maškarová si svoju kariéru vydrela
K urážkam Hamrana sa na sociálnej sieti vyjadril aj samotný minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.„Štefan Hamran, najhorší policajný prezident, ktorý chodil na tlačovky v bielej košeli (pretože sa hanbil obliecť si uniformu), sa pokúšal v trápnej Vagovičovej diskusii zosmiešniť ženu – policajnú prezidentku, generálku Janu Maškarovú (ktorá má mimochodom väčšiu odvahu ako on),“ napísal minister vnútra s tým, že Hamranovi by nedali uniformu ani v Ugande.
Šutaj Eštok zdôraznil, že Maškarová si svoju kariéru vydrela, prešla všetkými funkciami a zaslúžene, bez najmenšieho politického pretláčania sa stala policajnou prezidentkou.
„Mikulec si vybral Hamrana, aby za neho robil špinavú robotu. Ja som si generálku Janu Maškarovú vybral preto, aby viedla Policajný zbor profesionálne a podľa zákona. Preto striktne odmietam takéto znevažovanie policajnej prezidentky len preto, že je žena. Je to vrcholne prízemné a úbohé. A budem pozorne sledovať, či sa aj teraz postavia opozičné poslankyne na čele s Holečkovou (ktorej je Hamran asistentom) pred kamery a takéto správanie aj odsúdia,“ odkázal Šutaj Eštok.