Progresívec Vančo nezvládol emócie a vyletel na štátnu tajomníčku: Pravda je dôležitejšia ako prehnaná slušnosť, šokuje reakciou - VIDEO

Poslanec Progresívneho SlovenskaBranislav Vančo na Ústavnoprávnom výbore nemiestne reagoval na štátnu tajomníčku Ministerstva vnútra SR Luciu Kurilovskú.
Hlavnou témou stredajšieho Ústavnoprávneho výboru bol Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), ktorý sa má transformovať na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Návrh, ktorý pochádza z dielne Ministerstva vnútra SR posunuli poslanci parlamentu do druhého čítania. Parlament o návrhu rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Vančovi rupli nervy
Opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom od začiatku odmietala transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov.
Napätie sa dalo krájať aj počas stredajšieho vystúpenia poslanca Branislava Vanča na ústavnoprávnom výbore. Ten neskrýval svoj hnev po tom, ako sa dozvedel, že na výbor nepríde minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ale zastúpi ho tajomníčka rezortu Lucia Kurilovská a šéf služobného úradu Igor Tkačivský.
Vančo štátnu tajomníčku viackrát obvinil z klamstva a správal sa ku nej aj po viacerých upozorneniach neslušne a arogantne. „Máte sa správať slušne ako poslanec Národnej rady,“ reagovala štátna tajomníčka Kurilovská na opakované slovné útoky Vanča.
Poslanec progresívcov viackrát slovne atakoval aj samotných koaličných poslancov. Napríklad, keď Vanča predseda výboru vyzval, aby svoj monológ skrátil, lebo majú k dispozícii len obmedzený čas, reagoval nahnevane slovami: „Viete čo, ja môžem hovoriť, čo chcem“. Koaličným poslancom vyčítal najmä to, že na výbore nedovolili vystúpiť riaditeľke Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzane Dlugošovej.
Šokujúca reakcia
Po skončení výboru sme sa poslanca Vanča pýtali, či bolo v poriadku, akým spôsobom komunikoval so štátnou tajomníčkou. „Treba si dať rečnícku otázku, či je v poriadku klamať na výbore, kde je evidentné, že klamú. Jednoducho keď niekto klame, musíte to povedať, pretože pravda je dôležitejšia ako nejaká prehnaná slušnosť,“ prekvapil odpoveďou Vančo.
„To, či sa tu budeme oslovovať pán, pani, poslanec atď., to je síce pekné, ale keď oni tu likvidujú demokratické inštitúcie a inštitúcie právneho štátu takýmto spôsobom – v rozpore s ústavou, v skrátenom legislatívnom konaní; a pritom klamú, tak to treba povedať,“ myslí si opozičný poslanec.
O reakciu sme požiadali aj poslankyňu PS Luciu Plavákovú vzhľadom na to, že progresívci veľmi často hovoria o slušnosti voči ženám. „Ja som počas priebehu výboru upozorňovala tiež na to, že klamú. Špecialistom je obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý klamal niekoľkokrát aj počas priebehu tohto výboru. Upozorniť na to, že dôvodová správa a odôvodnenie skráteného legislatívneho konania k tomuto návrhu zákona je klamstvom, to mi príde v poriadku,“ odpovedala na otázku Plaváková.