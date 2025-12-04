Slovná prestrelka Kaliňáka a Jurík: Nemám vo zvyku počúvať to, čo mi nejaký muž povie alebo poradí, odkázala poslankyňa ministrovi - VIDEO

Hodinu otázok v parlamente sprevádzala aj ostrá slovná prestrelka medzi poslankyňami Progresívneho Slovenska a ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD).
Opozičné poslankyne sa členov vlády pýtali, či je obhájiteľné, že Miroslav Lajčák sa stretával a komunikoval so sexuálnym predátorom Jeffrey Epsteinom.
Kaliňák v úvode povedal, že keď si vypočul otázky progresívcov, tak usúdil, že je za nimi veľká panika poradcovského tímu PS, ktorí sa za uplynulé obdobie netrafili do žiadnej témy. „Nielenže ste išli mimo, ale pokazili ste všetko, čo sa dalo. Vy by ste netrafili správnu tému ani vtedy, keby vás udrela do čela,“ skonštatoval Kaliňák s tým, že PS sa len snaží odpútať pozornosť od svojho prešľapu, že navrhli zrušiť Benešove dekréty, čo vyvolalo vlnu kritiky.
Vyhrážky a skákanie do reči
Minister obrany zdôraznil, že Progresívne Slovensko nemá rovnaký meter. „Keď sexuálny predátor, pán Lipšic, ktorý si vypisoval tisíce esemesiek s advokátkou, neskôr s pani Zsuzsovou, na to ste v živote nezareagovali,“ vyčítal smerom k poslankyniam PS – Zuzane Števulovej a Beáte Jurík.
„Keď tu chcete nejakých iných ľudí nazývať sexuálnym predátorom, tak možno by ste si mali uvedomiť, že vy sám tu nemáte výrokovú imunitu a mohli by vám tí ľudia aj poslať nejakú žalobu,“ reagovala Števulová na slová ministra obrany s tým, že na jeho mieste by radšej kontrolovala svoju elektronickú schránku. „Vaše zlaté časy rétoriky sú už dávno minulosťou. Prenechajte to mladším a lepším,“ podpichovala Števulová ďalej Kaliňáka.
„Tak ako v roku 1989 som počas revolúcie neustúpil nikomu, kto sa mi vyhrážal, tak neustúpim ani vám,“ odkázal Kaliňák opozičnej poslankyni. Minister obrany zároveň PS nazval „polofašistickou stranou“ a vyčítal im, že nie sú schopní počúvať iný názor.
Kauza Hellebrandt
Kaliňák progresívcom pripomenul aj kauzu ich bývalého poslanca – Tomáša Hellebrandta, ktorý zamlčal, že je infikovaný AIDS a ohrozil tým personál Fakultnej nemocnice v Žiline, ktorá na neho podala trestné oznámenie.
„Rozhodli ste sa, že rezignujete zo svojich pozícií, keď ste zistili, že váš blízky človek ohrozil infekčnou chorobou pracovníkov nemocnice?“ pýtal sa opozičných poslankýň Kaliňák. Minister obrany im tiež pripomenul, v akej panike bola v tom čase zdravotná sestra nemocnice, ktorá sa poranila ihlou, s ktorou pracovala pri ošetrení Hellebrandta nakazeného vírusom HIV.
Kaliňák zároveň poslankyniam vyčítal aj to, že odmietajú odsúdiť, že matka ich lídra Michala Šimečku sa dopustila zneužitia európskych fondov. „Keď chcete byť elita, keď sa chcete povyšovať nad ostatných, lebo vy hovoríte, že ste múdrejší, inteligentnejší, rozhľadenejší, a myslíte si, že máte právo kádrovať iných, tak začnite od seba,“ poradil opozičným poslankyniam Kaliňák.
„My sa asi veľmi dobre nepoznáme, ale ja teda nemám vo zvyku počúvať to, čo mi nejaký muž povie, alebo čo mi poradí,“ reagovala Jurík na ministra obrany.