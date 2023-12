Pellegrini sa ide hrať na riaditeľa základnej školy, reaguje Matovič na etický kódex a nemieni sa zmeniť

Niektorí poslanci Národnej rady SR majú zrejme problém s pravidlami slušného správania sa. Veľakrát sme svedkami hádok, osočovania, bitiek, vulgarizmov či hanobenia určitých skupín. Zabrániť by tomu mohol etický kódex poslanca, ten však stále chýba v rokovacom poriadku Národnej rady SR.

Kým v iných mestách či v Európskom parlamente sa zameriava na to, aby nevzniklo podozrenie z korupčného správania alebo vplyvu od lobistických skupín, ten slovenský by sa zaoberal tým, aby sa poslanci správali slušne. Informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

Korupcia neexistuje?

Prijať ho chcú hlavne po incidente vo foyeri, kde mal Igor Matovič (hnutie Slovensko) konflikt s Jánom Mažgútom (Smer-SD). „Ten etický kódex by mal obsahovať správanie poslancov v pléne aj mimo, verbálne, žiaľ, aj fyzické prejavy ich správania,“ informoval poslanec Martin Dubéci (PS).

„Keďže zasa žijeme v dobe, keď korupcia na najvyšších miestach neexistuje, tak budeme sa zaoberať neslušným správaním,“ poznamenal na margo kódexu poslanec Ondrej Dostál (SaS).

Porušenie je možné sankcionovať

Poslanci by však mali pravidlá slušného správania poznať ešte z čias, keď chodili do škôl. „No je to, samozrejme, na hanbu, že regulovať správanie sa slušných a vzdelaných ľudí je smiešne,“ uviedol predseda parlamentu Peter Pellegrini. „Im je nepríjemné, keď zlodejovi poviete, že je zlodej, ale nie to, že je sám zlodejom,“ nedal sa Igor Matovič.

Dubéci spolu s Pellegrinim potvrdili, že je možné porušenia kódexu sankcionovať. Matovič však naznačil, že jeho správanie to nezmení. „Keď sa tu ide Pellegrini hrať na riaditeľa základnej školy. Takáto falošná politika mne je proti srsti,“ povedal Matovič. Poslanci by sa mali etickým kódexom zaoberať v najbližších dňoch.