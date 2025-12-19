Trestná novela podľa Plavákovej „otvára dvere hrubokrkej mafii“, Pellegrini má na jej vrátenie posledný deň

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko opätovne vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu novelu trestných kódexov, ktorá „otvára dvere hrubokrkej mafii“ a umožňuje zatvárať ľudí do väzenia za vyjadrenie názoru. Uviedla to členka Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Lucia Plaváková.
„Dnes je posledný deň, kedy môže podľa oficiálnych úradných hodín podateľne parlamentu prezident doručiť veto novely a vrátiť ju naspäť do parlamentu,“ pripomenula Plaváková s tým, že úradné hodiny platia pre všetkých občanov Slovenska rovnako.
Prokurátori varujú pred zmenou trestného poriadku, môže zabrániť stíhaniu korupcie a organizovaného zločinu
Dodala tiež, že na škodlivosť tejto novely upozornilo viac ako 150 prokurátorov a prokurátoriek, ktorí z praxe vedia, aké nezvratné následky na boj s najhoršou a najtemnejšou kriminalitou bude novela mať. „Táto novela nie je nič iné než darček pre obžalovaného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Ficova vláda a koalícia tým však ohrozia občanov a občianky Slovenska,“ podotkla Plaváková.
Podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová zdôraznila, že zodpovednosť prezidenta je konať v záujme Slovenska. „Prezident Pellegrini je prezidentom všetkých občanov krajiny. Jeho úlohou a zodpovednosťou je zastaviť návrat mafie a ochrániť tak bezpečnosť a majetky ľudí. Koalícia presadila tieto nebezpečné zmeny z večera do rána bleskovo, bez akejkoľvek diskusie. Už len to je dôvod na vetovanie,“ uzavrela Števulová.