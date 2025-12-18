Pellegrini pred Vianocami navštívi slovenských vojakov v Kosove, zahraničnú cestu uzavrie v Srbsku

Cieľom ciest je prejaviť stabilnú podporu európskej integrácii západného Balkánu.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pellegrini
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Prezident Peter Pellegrini pred Vianocami navštívi slovenských vojakov v Kosove. Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR tam pôsobia v rámci medzinárodnej misie KFOR (The Kosovo Force) pod vedením NATO. Prezident chodí na predvianočné cesty za príslušníkmi OS SR v zahraničí, minulé Vianoce spoločne s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) navštívili slovenský kontingent v Lotyšsku.

Rodinný rozmer

Na návšteve sa spoločne s prezidentom zúčastnia aj rodiny vojakov, ktorí požiadali o predĺženie pôsobenia v misii. Okrem oficiálneho rozmeru tak tohtoročná vianočná návšteva bude mať aj osobitný rodinný rozmer. Podľa Kancelárie prezidenta SR je to prejavom úcty a podpory nielen vojakom, ale aj ich najbližším.

Prezident svoju zahraničnú cestu zakončí oficiálnou návštevou Srbska. V Belehrade sa Pellegrini stretne s prezidentom Srbska Alexandrom Vučićom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabić a predsedom vlády Đurom Macutom.

Integrácia krajín

Kancelária podotkla, že Pellegrini absolvuje oficiálnu návštevu Srbska ako prvá slovenská hlava štátu po 16 rokoch. Návšteva Srbska je pritom súčasťou série ciest prezidenta do krajín západného Balkánu. Cieľom ciest je vyjadrenie dlhodobej podpory európskej integrácii regiónu.

Prezident bude v Belehrade rokovať najmä o rozvoji bilaterálnych vzťahov, procese integrácie krajín západného Balkánu do EÚ, a tiež o aktuálnych geopolitických výzvach. Slovenský a srbský prezident sa súčasne stretnú aj so zástupcami slovenskej komunity v Báčskom Petrovci.

Viac k osobe: Aleksandar VučičAna BrnabičPeter PellegriniRobert Kaliňák
Firmy a inštitúcie: Kancelária prezidenta SROzbrojené sily SRSMER-SD
Okruhy tém: návšteva prezidenta

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk