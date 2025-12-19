Pellegrini diskutoval s odborníkmi o novele Trestného zákona, rozhodnutie nevykoná podľa politického želania

Prezident Peter Pellegrini v piatok absolvoval pracovné stretnutie s predstaviteľmi viacerých príslušných inštitúcií k odborným otázkam súvisiacim s novelou Trestného zákona. Ako v tejto súvislosti uviedol, novelu, ktorú schválila minulý týždeň Národná rada SR a ktorá čaká na podpis, chce v prvom rade posúdiť z odborného hľadiska.
„Plne rešpektujem právo každej vlády nastaviť trestné kódexy v zmysle svojej politiky, programu a ideológie. Preto pri každom zákone skúmam predovšetkým to, či nie je ohrozením ústavnosti, národnoštátnych záujmov a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Som prezidentom všetkých slovenských občanov a nebudem môj postoj k prijatým zákonom formulovať na základe politického želania ani koalície, ani opozície. Mojím prvotným záujmom bude vždy záujem ľudí. Rozhodnutie o podpise alebo vrátení novely trestného zákona prijmem v ústavnej lehote,“ uviedol po stretnutí Pellegrini.
Trestná novela podľa Plavákovej „otvára dvere hrubokrkej mafii“, Pellegrini má na jej vrátenie posledný deň
Na odbornom stretnutí s hlavou štátu a jeho právnym tímom sa zúčastnili štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SRLucia Kurilovská, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SRMilan Hodás, prezidentka Policajného zboru SRJana Maškarová, predsedníčka Súdnej rady SRMarcela Kosová a člen súdnej rady Adrián Kucek.
Prokurátori varujú pred zmenou trestného poriadku, môže zabrániť stíhaniu korupcie a organizovaného zločinu
Národná rada ešte minulý týždeň schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane.