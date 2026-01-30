Pellegrini ocenil záchranné zložky, štát podľa neho musí urobiť viac než len poďakovať – VIDEO, FOTO

Prezident Peter Pellegrini sa v piatok v rámci tradičného novoročného prijatia stretol so zástupcami záchranných a bezpečnostných zložiek, pričom zdôraznil potrebu pokračovať v zlepšovaní materiálno-technického zabezpečenia, ako aj pracovných podmienok ich príslušníkov.
Ako informovala kancelária hlavy štátu, na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.
Výzva na lepšie pracovné podmienky
„Som veľmi rád, že aj v tejto oblasti postupne dochádza k modernizácii miest, na ktorých pracujú a sídlia naši záchranári, a že moderné technológie vstupujú do našej každodennej práce. A tieto moderné technológie a moderné vybavenie musí byť súčasťou vašej každodennej práce. A preto pred spoločnosťou, vládou a celým Slovenskom stojí významná úloha, aby vám za vašu prácu nevyslovovali len vďaku a úctu, ale aby sme robili všetko preto, aby ste svoju prácu vykonávali v tých najlepších podmienkach,“ uviedol prezident.
Pellegrini zároveň upozornil aj na rozsah každodenných zásahov a tiesňových volaní, ktoré ilustrujú dôležitosť práce záchranných zložiek.
„Pre laika alebo občana je priam až nepredstaviteľné, že na tiesňovú linku policajného zboru bolo vykonaných viac než 600-tisíc volaní a že hliadky policajného zboru zasahovali pri viac ako 900-tisíc rôznych udalostiach. Za každým takýmto volaním, za každým takýmto zásahom však nevidíme len číslo ale vždy konkrétnu udalosť a konkrétny osud človeka,“ povedal prezident.
Osobitnú pozornosť venoval aj prevencii a osvete, ktoré považuje za neoddeliteľnú súčasť práce záchranných zložiek. V tejto súvislosti vyzdvihol ich úsilie viesť deti a mladých ľudí k zodpovednosti a schopnosti pomôcť v núdzi, chrániť seniorov pred čoraz sofistikovanejšími podvodmi a systematicky pripravovať verejnosť na zvládanie krízových situácií, akými sú povodne či iné mimoriadne udalosti.
Vysoká dôvera verejnosti
Hlava štátu tiež poukázala na vysokú mieru dôvery, ktorú záchranné zložky majú u verejnosti dlhodobo. „Som nesmierne rád, že vašu prácu, vás všetkých ako tu stojíte, pozitívne hodnotí aj slovenská verejnosť. Napríklad Hasičský a záchranný zbor patrí dnes k najdôveryhodnejším inštitúciám Slovenskej republiky. Vlani mu dôverovalo viac než 89 percent všetkých obyvateľov Slovenska,“ zdôraznil Pellegrini.
Zároveň prezident ocenil aj stabilizáciu v policajnom zbore. „Som veľmi rád, že sa postupne mení situácia, že rok 2025 bol prelomový v tom, že po dlhých rokoch sa podarilo zastaviť postupne znižovanie počtu policajtov v službe a že rok 2025 bol prvým rokom po dlhej dobe, kedy z policajného zboru odišlo menej príslušníkov, ako bolo do zboru prijatých,“ dodal Pellegrini.